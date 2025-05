Le Frac Franche-Comté déploie l’art contemporain au plus près des habitants de la région cet été

Expositions en région : entre écologie, fiction et engagement

L’un des temps forts de cette programmation est l’exposition C’est pas la fin du monde, fruit d’une collaboration entre le Frac et La Maison, scène conventionnée art en territoire à Nevers (Nièvre). Du 28 mai au 19 juillet 2025, les visiteurs pourront y découvrir une sélection d’œuvres issues de la collection du Frac, signées par 15 artistes dont June Balthazard, Dora García ou encore Katie Paterson. L’exposition, pensée par Sylvie Zavatta, directrice du Frac, et Christophe Vootz, commissaire des expositions à La Maison, aborde les enjeux contemporains sous des angles à la fois philosophiques, scientifiques et poétiques, mêlant installations, vidéos, photographies et textes.

L’art pour les plus jeunes : présence au Festival Idéklic

À Moirans-en-Montagne (Jura), le Frac s’associe au Musée du Jouet à l’occasion du festival Idéklic (9–12 juillet 2025). L’œuvre Les oiseaux de Céleste, réalisée par Ariane Michel et Céleste Boursier-Mougenot, y sera intégrée à l’exposition permanente du musée. Des visites-ateliers, intitulées Devenir oiseau !, permettront aux enfants à partir de 5 ans, accompagnés de leurs parents, de créer des costumes inspirés de l’œuvre, développant ainsi un regard sensible sur la création contemporaine.

Le Satellite : une galerie mobile pour une collection vivante

L’exposition Métamorphoses embarque dans le Satellite, la galerie itinérante du Frac aménagée dans un camion conçu par l’architecte Mathieu Herbelin. Transformé pour l’occasion en musée d’histoire naturelle, ce cabinet de curiosité met en scène des œuvres qui explorent la transformation de la matière et la temporalité. Sept artistes, dont Hicham Berrada et Élise Grenois, y interrogent les phénomènes d’érosion, de sublimation ou encore de corrosion, à travers des œuvres visuelles et sonores. Ce dispositif s’arrêtera notamment à Saint-Claude (39), Tarcenay Foucherans (25), Nancray (25) et Chargey-lès-Gray (70) entre mai et octobre 2025.

La Mallette Zarka : un outil pédagogique nomade

Le Frac poursuit également son engagement auprès des établissements scolaires avec La Mallette Zarka, dispositif pédagogique conçu pour les enseignants du second degré. Il contient une œuvre vidéo de l’artiste Raphaël Zarka, Topographie anecdotée du skateboard, et un dossier numérique facilitant une approche transdisciplinaire de l’œuvre. Facilement exploitable en classe, ce dispositif vise à initier les élèves à la lecture d’œuvres contemporaines tout en stimulant leur créativité.

Une programmation diversifiée au cœur du Frac

Parallèlement à ces initiatives hors les murs, le Frac poursuit sa programmation à la Cité des Arts de Besançon. L’exposition Corps sans graphie (18 avril – 31 août 2025) regroupe trois volets qui interrogent les représentations du corps, notamment à travers les œuvres de Laurent Goldring, Alex Cecchetti ou les pièces de la collection du Frac. Elle propose une réflexion sur la normativité, l’hybridité et les expériences sensorielles, invitant le visiteur à devenir acteur de l’œuvre.

Riche de plus de 800 œuvres, la collection du Frac Franche-Comté s’inscrit dans une logique de temporalité, en lien avec l’histoire horlogère de la région, et embrasse une diversité de médiums allant de la peinture à la vidéo, en passant par la performance et les installations sonores.

Avec cette programmation 2025, le Frac Franche-Comté réaffirme son rôle moteur dans la diffusion de l’art contemporain en région, en multipliant les passerelles entre les œuvres, les territoires et leurs habitants.

