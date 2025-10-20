Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

PUBLI-INFOS • Le Groupe Chopard, acteur majeur de la distribution automobile, moto et loisirs en France, poursuit sa stratégie de diversification. Il annonce la reprise de Besançon Services Cycles, situé 7 rue Voirin à Besançon.

Besançon Services Cycles, une référence régionale

Pour les Bisontins, l’enseigne Besançon Services Cycles — BSC pour les clients — est un acteur local reconnu du cycle. À celles et ceux qui n’en ont pas encore franchi la porte, sachez que ce magasin se distingue par :

• Une expertise sportive de haut niveau : vélos de route, VTT, modèles de pointe et équipements performants pour passionnés débutants et sportifs confirmés.

• Une offre innovante et technologique : connectivité, performance, ergonomie, vêtements et accessoires de dernière génération.

• Des services premiums : conseil sur mesure, atelier d’entretien et de réparation, accompagnement technique et étude posturale. Une vision complémentaire avec Virage Bikes

Avec l’intégration de Besançon Services Cycles (BSC), le Groupe Chopard enrichit son univers vélo en complément de Virage Bikes. Deux enseignes, deux approches, une même passion : répondre à toutes les pratiques de la mobilité à deux roues :

• Virage bikes propose des vélos à assistance électrique accessibles à tous pour les déplacements du quotidien ainsi que des marques de référence telles que BMC, Orbea, Trek et Mondracker.

• BSC ajoute une dimension sportive, innovante et tournée vers la performance et la compétition avec la distribution de marques emblématiques du cyclisme, comme Specialized et Giant reconnues pour leur savoir-faire et leur exigence technique. Une palette complète avec le Groupe Chopard

Avec Virage Bikes et BSC, le Groupe Chopard va proposer une palette complète de solutions vélo, allant de la mobilité urbaine et durable aux modèles les plus performants destinés aux passionnés et compétiteurs.

Les clients de Besançon Services Cycles continueront de profiter d’un service sur mesure et du savoir-faire des équipes.

À l’échelle de la capitale franc-comtoise, cela signifie que BSC vient renforcer la réponse du Groupe Chopard face à l’évolution des mobilités, avec ou sans moteur, sur deux ou quatre roues. Infos +

Cette reprise du magasin de cycles BSC est l’occasion de s’attarder quelques minutes sur ce qu’est aujourd’hui le groupe Chopard…

Le Groupe Chopard est un acteur majeur de la distribution auto, moto et loisirs. Il compte plus de 130 points de vente situés sur la grande moitié Est de la France, de Troyes à Nice. Les 3000 collaborateurs qui composent le groupe familial sont animés par trois valeurs fondamentales : l’Humain, l’Engagement et l’Excellence.

Historiquement distributeur de la marque Peugeot, le Groupe diversifie son portefeuille d’activités.

Aujourd’hui, il accompagne ses clients dans ses divers choix de mobilités, des marques du groupe Stellantis, de Toyota, BYD, KIA, mais aussi celles portées vers le luxe (Aston Martin, Lotus, Maserati), le premium (Mercedes-Benz) et également les motos (Honda, Yamaha, Indian Motorcycle, Kawasaki, Aprilia, Suzuki, Piaggio, Vespa, Kymco, Polaris, CFMOTO et Zontes).

Le Groupe Chopard s’inscrit dans des démarches porteuses pour l’avenir : il participe au maillage territorial en bornes de recharge rapide grâce à une joint-venture avec Electra.

Et puis, rappelons quelques infos pratiques concernant BSC

BSC vous accueille 7, rue Voirin à Besançon