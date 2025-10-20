Lundi 20 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
actualité Economie
Publi-Infos

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Publié le 20/10/2025 - 07:00
Mis à jour le 17/10/2025 - 16:01

PUBLI-INFOS • Le Groupe Chopard, acteur majeur de la distribution automobile, moto et loisirs en France, poursuit sa stratégie de diversification. Il annonce la reprise de Besançon Services Cycles, situé 7 rue Voirin à Besançon.

BSC-Chopard : l'équipe au complet © QChopard
BSC à Besançon, 7 rue Voirin © BSC
BSC-Chopard, aperçu de l'offre © ThBrenet
BSC-Chopard : côté entretien © ThBrenet
BSC-Chopard : l'équipement © QChopard
BSC-Chopard : Équipement et matériel © ThBrenet
BSC-Chopard : VTT, VTTAE, etc © ThBrenet
BSC_Chopard : des cycles pour tous les terrains © ThBrenet
BSC-Chopard : le cycle se fait oeuvre d'art © ThBrenet
1/9 - BSC-Chopard : l'équipe au complet © QChopard
2/9 - BSC à Besançon, 7 rue Voirin © BSC
3/9 - BSC-Chopard, aperçu de l'offre © ThBrenet
4/9 - BSC-Chopard : côté entretien © ThBrenet
5/9 - BSC-Chopard : l'équipement © QChopard
6/9 - BSC-Chopard : Équipement et matériel © ThBrenet
7/9 - BSC-Chopard : VTT, VTTAE, etc © ThBrenet
8/9 - BSC_Chopard : des cycles pour tous les terrains © ThBrenet
9/9 - BSC-Chopard : le cycle se fait oeuvre d'art © ThBrenet

Besançon Services Cycles, une référence régionale

Pour les Bisontins, l’enseigne Besançon Services Cycles — BSC pour les clients — est un acteur local reconnu du cycle. À celles et ceux qui n’en ont pas encore franchi la porte, sachez que ce magasin se distingue par :

• Une expertise sportive de haut niveau : vélos de route, VTT, modèles de pointe et équipements performants pour passionnés débutants et sportifs confirmés.

• Une offre innovante et technologique : connectivité, performance, ergonomie, vêtements et accessoires de dernière génération.

• Des services premiums : conseil sur mesure, atelier d’entretien et de réparation, accompagnement technique et étude posturale.

Une vision complémentaire avec Virage Bikes

Avec l’intégration de Besançon Services Cycles (BSC), le Groupe Chopard enrichit son univers vélo en complément de Virage Bikes. Deux enseignes, deux approches, une même passion : répondre à toutes les pratiques de la mobilité à deux roues :

• Virage bikes propose des vélos à assistance électrique accessibles à tous pour les déplacements du quotidien ainsi que des marques de référence telles que BMC, Orbea, Trek et Mondracker.

• BSC ajoute une dimension sportive, innovante et tournée vers la performance et la compétition avec la distribution de marques emblématiques du cyclisme, comme Specialized et Giant reconnues pour leur savoir-faire et leur exigence technique.

Une palette complète avec le Groupe Chopard

Avec Virage Bikes et BSC, le Groupe Chopard va proposer une palette complète de solutions vélo, allant de la mobilité urbaine et durable aux modèles les plus performants destinés aux passionnés et compétiteurs.

Les clients de Besançon Services Cycles continueront de profiter d’un service sur mesure et du savoir-faire des équipes.

À l’échelle de la capitale franc-comtoise, cela signifie que BSC vient renforcer la réponse du Groupe Chopard face à l’évolution des mobilités, avec ou sans moteur, sur deux ou quatre roues.

Infos +

Cette reprise du magasin de cycles BSC est l’occasion de s’attarder quelques minutes sur ce qu’est aujourd’hui le groupe Chopard…

Le Groupe Chopard est un acteur majeur de la distribution auto, moto et loisirs. Il compte plus de 130 points de vente situés sur la grande moitié Est de la France, de Troyes à Nice. Les 3000 collaborateurs qui composent le groupe familial sont animés par trois valeurs fondamentales : l’Humain, l’Engagement et l’Excellence.

Historiquement distributeur de la marque Peugeot, le Groupe diversifie son portefeuille d’activités.

Aujourd’hui, il accompagne ses clients dans ses divers choix de mobilités, des marques du groupe Stellantis, de Toyota, BYD, KIA, mais aussi celles portées vers le luxe (Aston Martin, Lotus, Maserati), le premium (Mercedes-Benz) et également les motos (Honda, Yamaha, Indian Motorcycle, Kawasaki, Aprilia, Suzuki, Piaggio, Vespa, Kymco, Polaris, CFMOTO et Zontes).

Le Groupe Chopard s’inscrit dans des démarches porteuses pour l’avenir : il participe au maillage territorial en bornes de recharge rapide grâce à une joint-venture avec Electra.

Et puis, rappelons quelques infos pratiques concernant BSC

BSC vous accueille 7, rue Voirin à Besançon

BSC Chopard cycles vtt

Publié le 20 octobre à 07h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

actualité

Besançon
actualité Santé
Publi-Infos

Avec le “bus Mes Tips Santé”, la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

PUBLI-INFO • Sur la Campus de la Bouloie, le 1er octobre de 10 à 18 h, la CPAM accueille le "bus Mes Tips Santé". À cette occasion, les jeunes auront l’opportunité de découvrir un dispositif unique qui allie animations ludiques, accompagnement personnalisé et informations essentielles sur leurs droits et leur santé.

cpam crous jeunes prévention santé
Publié le 28 septembre à 16h15 par Macommune.info
Besançon
actualité Economie

Offre d’emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !

OFFRE D'EMPLOI • La Compagnie des Familles spécialisée dans la garde d'enfants à domicile recrute pour l'année scolaire 2025/2026 des baby-sitters (H/F) à Besançon (25000) et ses alentours afin de répondre aux besoins de garde de ses familles.
 

baby-sitting la compagnie des familles offre d'emploi offre d'emploi besançon
Publié le 4 septembre à 06h30 par Macommune.info

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

Sondage

 13.21
pluie modérée
le 20/10 à 06h00
Vent
5.89 m/s
Pression
1006 hPa
Humidité
89 %
 