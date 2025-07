Le marché de Noël de Pontarlier 2025 recherche ses exposants

Cette année, le marché se déroulera du 12 au 24 décembre et réunira exposants et visiteurs dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Nouveautés et aménagements

Pour offrir une expérience améliorée aux visiteurs, le marché sera réaménagé. Tous les exposants seront rassemblés de la place d’Arçon à la place Crétin, en passant par la rue Sainte-Anne. Ce nouvel emplacement central permettra de favoriser les échanges entre exposants et visiteurs tout en rendant le parcours plus lisible, le tout dans un cadre animé et illuminé. Contrairement aux années précédentes, le marché ne se tiendra plus sur la place Saint-Bénigne et la place Saint-Pierre.

Appel aux exposants

Les producteurs locaux, créateurs de bijoux et fabricants de décorations sont attendus pour donner vie au marché de Noël. Cet événement représente une occasion idéale pour découvrir les artisans de la région et promouvoir les talents locaux.

Recherche d’un spécialiste en vin chaud et restauration

La Ville de Pontarlier est également à la recherche d’un spécialiste des boissons chaudes et de la petite restauration. L’emplacement prévu se situera place Crétin, à proximité du camion-podium, où se produiront des groupes musicaux et divers spectacles.

Info +