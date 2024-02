Le nouvel entraîneur, Laurent Mathis, arrive au BesAC avec une "mission sauvetage"

Après la mise à l’écart de Jo Kalambani le 12 février dernier et le court intérim effectué par Fred Feray notamment pour le match à Caen, Laurent Mathis a été recruté comme nouveau coach du BesAC et a officiellement pris ses fonctions ce lundi 26 février 2024.

C’est donc lui qui a pris en main les rênes de l’équipe de Nationale 1 en Phase 2 du championnat, avec l’objectif et l’ambition de sortir le club bisontin du très mauvais pas dans lequel il est engagé en Poule de relégation qui débutera le 8 mars prochain. En clair, à Besançon, Laurent Mathis est en mission !

Avec un titre de champion de France de N2 et ensuite huit ans d’expérience en Nationale 1 sous les couleurs de Get Vosges où il a effectué toute sa carrière, il est un habitué, à bientôt 55 ans, des joutes difficiles dans cette 3e division française. C'est ce profil que le club estime « adapté à la situation » qui a intéressé les dirigeants bisontins, Philippe Tristram en tête. Il est dorénavant sous contrat jusqu’à la fin du championnat.

Objectif 8/8

Avant de se plonger dans cette mission “sauvetage”, il dit avoir beaucoup étudié le profil de l’équipe, son environnement, en regardant et disséquant plusieurs matches en video. L’objectif est pour lui clair : 8 sur 8 en poule de relégation.

C’est le message fort qu’il a d’entrée fait passer à sa nouvelle troupe lors d’un rassemblement collectif d’une heure, message conforté lors d’entretiens individuels : ” C’est un nouveau championnat qui va débuter le 8 mars. On a deux semaines pour se mettre en ordre de bataille. C’est court, on va travailler dans l’urgence, mais on n’a pas le choix. J’ai besoin de la mobilisation de chacun et de tous ! La réussite collective ne passera que par des engagements individuels sans faille “. Il a poursuivi à l’adresse des joueurs : ” Vous avez une part de responsabilité dans ce qui arrive au BesAC actuellement. Or vous vous devez de laisser le BesAC en fin de saison, là où vous l’avez trouvé quand vous êtes arrivés à Besançon, c’est à dire en N1. C’est de votre devoir ! Il faut qu’on se mette tous en mode ” combat” avec l’objectif commun de gagner, de gagner encore. Chaque match devra être abordé et joué comme une finale de Coupe ! “. En peu de temps, Laurent Mathis a su "mobiliser autour de lui pour ne rien laisser au hasard et former un bloc" confie le club.

Son discours est clair, précis, ciselé, global, fédérateur et adapté à la situation : "Pour le moment et pour les deux semaines qui viennent, on aura comme objectif le déplacement à Lorient, le premier match de cette Poule de relégation le 8 mars. C’est un match à impérativement gagner. Donc on va tous bouffer du Lorient pendant deux semaines. Après, on verra. Chaque chose en son temps".

Voilà donc le BesAC lancé, jusqu’à début mai et pour huit matches, dans l’ère Laurent Mathis qui va très vite, au quotidien et sans concession, concocter un nécessaire esprit commando : "Je veux que vous soyez prêts physiquement et on va y travailler dur. Je veux des actes qui aillent au delà des mots" a-t-il martelé à plusieurs reprises. De quoi entretenir la flamme de l’espoir.

Le programme de la phase 2 (groupe C)