Le peintre Denis Bauquier redonne vie aux paysages d'hiver du Haut-Doubs d'antan...

DIAPORAMA • Mais où sont les neiges d'antan ? Le peintre franc-comtois Denis Bauquier nous les restitue dans de très beaux tableaux exposés à la Galerie Médicis à Besançon jusqu'au 3 janvier 2026.

Cet artiste doué d'une grande sensibilité nous offre des peintures à l'huile des paysages du Haut-Doubs où il est installé depuis 2003.

Un hymne à la nature

Denis Bauquier a une prédilection pour les paysages enneigés, quand la nature est recouverte de son blanc manteau. Il lui arrive même de planter son chevalet dans la neige ou sur le lac gelé. Il se délecte alors de dessiner les fermes comtoises avec les montées de granges, les cheminées et les "tuyés" qui fument, les églises qui "clairent" dans la nuit étoilée, les stères de bois bien rangées, les lavoirs ou les fontaines autour desquelles les habitants se retrouvent. Il a l'art de nous restituer toute l'ambiance un peu nostalgique mais en même temps joyeuse de son enfance.

Sur la toile blanche minutieusement préparée et lissée

Des petits personnages bien campés et colorés s'agitent, chacun vaquant à ses occupations rendant très vivante la scène qu'il décrit avec son pinceau. Des hommes en train de "peller" pour dégager l'entrée de la maison ou pour tracer le chemin, ou en train de faire tomber la neige du toit ou de promener leur chien, des femmes font les courses ou bien discutent, le grand-père courbé sur sa canne parle du temps qu'il fait "ça caille", les enfants glissent en luge ou en ski, font des batailles de boules de neige ou des bonshommes de neige.

Une technique très aboutie

Avec sa précision du trait, le rendu impressionnant de la lumière douce des fins d'après-midi d'hiver, toute en transparence ou du soleil voilé sur la neige, les petits flocons qui voltigent, le soleil couchant rosé avec l'ombre des sapins qui s'allonge, Denis Bauquier nous introduit dans son monde enchanteur et c'est comme si on regardait avec lui par la fenêtre pour contempler les paysages de Franche-Comté.

L'artiste aime à répéter "c'est dans les images d'enfance que se forme la couleur de l'âme".

Infos +

Galerie Médicis

9 place Victor Hugo

Tél 03 81 82 85 85

gallerie.medicis@wanadoo.fr

Exposition jusqu'au 3 janvier 2026

Heures d'ouverture en décembre : tous les dimanches et lundis de 15 heures à 18 heures et du mardi au samedi de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures