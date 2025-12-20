Samedi 20 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Evénements Vie locale

Le programme des animations de Noël jusqu'au 24 décembre à Besançon

Publié le 20/12/2025 - 08:30
Mis à jour le 18/12/2025 - 15:50

La Ville de Besançon déploie, jusqu'au 24 décembre 2025, un ensemble d’animations autour du marché de Noël, principalement concentrées place Granvelle, place de la Révolution et dans plusieurs quartiers de la ville. Le programme mêle animations familiales, concerts, expositions, jeux, marchés d’artisans et événements culturels.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
1/3 - © Alexane Alfaro
2/3 - © Alexane Alfaro
3/3 - © Alexane Alfaro

La cabane du Père Noël, cœur des animations familiales

Installée place Granvelle, la cabane du Père Noël constitue l’un des points centraux du dispositif. Elle est décrite comme "un havre de chaleur, de lumière et de magie, où petits et grands sont invités à rencontrer le plus célèbre des barbus".

La cabane est ouverte tous les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 19h00 pendant la période du marché de Noël. À proximité, une boîte aux lettres permet aux enfants de déposer leur courrier pour le Grand Nord.

Un petit train et des animations itinérantes

Un petit train circule également place Granvelle. Il fonctionne tous les jours avec des horaires élargis le week-end, pour un tarif de 1 ticket 3 € ou 4 tickets 10 €.

Des animations itinérantes complètent le programme, notamment des échassiers lumineux, des mimes pour enfants et des troupes de batucada, visibles sur plusieurs places du centre-ville, dont la place du 8 Septembre, la place Pasteur et la place de la Révolution.

Une exposition "Noël autour du monde" place de la Révolution

La place de la Révolution accueille une exposition intitulée "Noël autour du monde", visible pendant toute la durée du marché de Noël. Celle-ci propose un triptyque sur le thème “Noël autour du monde” et invite "à voyager à travers les traditions, coutumes et anecdotes qui font la magie de Noël aux quatre coins du globe".

Jeux de société et calendrier de l’Avent des commerçants

Le marché de Noël intègre également un espace dédié aux jeux de société. L’équipe de Pro Meeples propose une sélection d’une vingtaine de jeux de société modernes, testés et choisis pour tous les âges et tous les goûts.

Ces animations sont programmées à plusieurs dates en décembre.

Parallèlement, le calendrier de l’Avent des commerçants se déroule « du 1er au 24 décembre ». Chaque achat chez un commerce participant permet de tenter de gagner des lots, avec plus de 12 000 € de cadeaux dont 10 000 € en chèques UCB.

Marchés d’artisans et événements culturels

Plusieurs marchés d’artisans sont organisés à Besançon et dans ses quartiers, notamment au Grand Labo, au Centre diocésain, à Planoise ou encore à l’Espace Grammont. Les musées municipaux proposent également des ateliers pour enfants et des événements thématiques autour de Noël.

Dates et événements :

  • 1er au 24 décembre : Calendrier de l’Avent des commerçants

  • 17 au 22 décembre : Ateliers "Créations de fêtes" et "Créations de Noël"

  • 20 décembre : Brocante de Noël, quartier Pasteur

  • 22 décembre : Atelier "Créations de fêtes" (7–10 ans)

  • 23 décembre : Atelier "Décoration de Noël" en famille

  • 24 décembre : Dernier jour du marché de Noël et animations, fermeture de la cabane du Père Noël à 17h

animations marché de noël père noël

Publié le 20 décembre à 08h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Evénements

Besançon
Evénements Vie locale

Le programme des animations de Noël jusqu’au 24 décembre à Besançon

La Ville de Besançon déploie, jusqu'au 24 décembre 2025, un ensemble d’animations autour du marché de Noël, principalement concentrées place Granvelle, place de la Révolution et dans plusieurs quartiers de la ville. Le programme mêle animations familiales, concerts, expositions, jeux, marchés d’artisans et événements culturels.

animations marché de noël père noël
Publié le 20 décembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Economie Evénements

Micronora, le rendez-vous mondial des microtechniques revient en septembre 2026 à Besançon

Le salon Micronora, référence internationale des microtechniques et de la précision, se tiendra à Besançon du 29 septembre au 2 octobre 2026. Présenté comme un véritable espace d’innovation, l’événement réunira l’ensemble de l’écosystème mondial du submillimétrique : R&D, ingénierie, fabrication, sous-traitance, outillage, métrologie ainsi qu’intégration de systèmes complexes.

entreprises micronora microtechniques microtechnologies
Publié le 2 décembre à 17h30 par Alexane
Besançon
Evénements

Une vente solidaire au petit Kursaal de Besançon au profit des enfants de Piura, au Pérou

L’association humanitaire Arco Iris Pérou organise une vente de vêtements et de produits artisanaux au petit Kursaal à Besançon samedi 29 novembre 2025 de 16h30 à 20h00 dans le cadre du festival Latino Corazon. Les fonds récoltés seront reversés aux enfants défavorisés dans le province de Piura, au Pérou.

idée cadeau noël noël 2025 pérou solidarité
Publié le 28 novembre à 09h24 par Alexane
Dole
Evénements Société

À la découverte des métiers de l’industrie le 18 novembre à Dole

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, France Travail Dole et ses partenaires organisent, le mardi 18 novembre 2025, une journée dédiée à la découverte des métiers de l’industrie. Accessible à tous, cette initiative vise à faire découvrir, informer et orienter les jeunes, les demandeurs d’emploi et les professionnels en reconversion vers des secteurs dynamiques et prometteurs.

emploi industrie semaine de l'industrie
Publié le 13 novembre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture Evénements

Où fêter Halloween le 31 octobre à Besançon ?

Cette année, les idées sorties sont plutôt nombreuses à Besançon pour fêter Halloween, de la grande Horror party à La Rodia à la boum du Séquane en passant par le freak show des PDZ… Voici une sélection d’évènements programmés vendredi 31 octobre pour la nuit la plus effrayante de l’année !

archives municipales cabaret halloween horror party house of detritus La Rodia les passagers du zinc séquane
Publié le 31 octobre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Evénements Immobilier Société

En images – Le Salon de l’habitat à Besançon… c’est parti !

Le Salon de l’habitat a ouvert ses portes vendredi 17 octobre 2025 au parc des expositions Micropolis à Besançon. Pendant trois jours, de nombreuses entreprises présentent leurs produits dans de nombreux domaines. L’occasion pour les visiteurs de découvrir des nouveautés et de trouver des idées pour métamorphoser leur intérieur et extérieur ou tout simplement s’équiper…

agencement banque décoration immobilier rénovation salon de l'habitat sécurité
Publié le 17 octobre à 16h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Evénements

“D’une forêt à l’autre” : Anne Sallé invite à “célébrer la joie d’être ensemble en nature”

Respirer... Anne Sallé, notre coach bien-être vous parle souvent des bienfaits que cela procure, de son impact sur les inflammations chroniques, les stress, l'humeur, la vitalité et la joie de vivre. Samedi 18 octobre, elle vous invite à nous retrouver le temps d’un instant en reliance avec les arbres dans le cadre “D’une forêt à l’autre”, magnifique initiative planétaire portée par des femmes et des hommes désireux de retisser le lien entre l’humain et la nature.

forêt respiration santé mentale zen
Publié le 16 octobre à 09h18 par Anne Sallé • Membre
Besançon
Culture Evénements

Des étudiants de l’ISBA explorent la voix des arbres avec l’exposition “Météo des forêts”

Du 14 octobre au 14 novembre 2025, l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon (ISBA) présente Météo des forêts, une exposition collective créée par des étudiant.e.s qui interroge les liens entre les humains et les arbres à travers le prisme de la crise écologique.

école des beaux-arts exposition isba franche-comté
Publié le 19 octobre à 11h29 par Alexane
Besançon
Economie Evénements
Publi-Infos

La Grande Braderie d’Automne revient ce week-end au centre-ville de Besançon !

PUBLI-INFO • La Grande Braderie d’Automne, organisée par l’Union des Commerçants de Besançon, accueillera plus de 200 exposants les 10 et 11 octobre 2025. Un rendez-vous incontournable mêlant commerce, patrimoine et convivialité au cœur de la cité bisontine.

braderie braderie d'automne commerce shopping ucb union des commercants besancon
Publié le 11 octobre à 08h35 par Macommune.info
Métabief
Evénements Sport

L’Ultra Trail des Montagnes du Jura revient ce week-end pour sa 6e édition, “une grande fête” s’annonce

Du 3 au 5 octobre 2025, les Montagnes du Jura accueilleront la 6e édition de l'Ultra trail des Montagnes du Jura (UTMJ). Plus de 10.000 participant(e)s et plusieurs milliers de spectateurs sont attendus, confirmant cette manifestation comme "l'un des évènements sportifs et populaires les plus importants de la région", selon les organisateurs.

compétition trail ultra trail des montagnes du jura utmj
Publié le 1 octobre à 09h55 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte
Jeu-concours

Jeu-concours Artemis: découvrez les résultats !

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin...

Sondage

 7.66
légère pluie
le 20/12 à 09h00
Vent
0.6 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
94 %
 