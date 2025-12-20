Le programme des animations de Noël jusqu’au 24 décembre à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La Ville de Besançon déploie, jusqu'au 24 décembre 2025, un ensemble d’animations autour du marché de Noël, principalement concentrées place Granvelle, place de la Révolution et dans plusieurs quartiers de la ville. Le programme mêle animations familiales, concerts, expositions, jeux, marchés d’artisans et événements culturels.

La cabane du Père Noël, cœur des animations familiales

Installée place Granvelle, la cabane du Père Noël constitue l’un des points centraux du dispositif. Elle est décrite comme "un havre de chaleur, de lumière et de magie, où petits et grands sont invités à rencontrer le plus célèbre des barbus".

La cabane est ouverte tous les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 19h00 pendant la période du marché de Noël. À proximité, une boîte aux lettres permet aux enfants de déposer leur courrier pour le Grand Nord.

Un petit train et des animations itinérantes

Un petit train circule également place Granvelle. Il fonctionne tous les jours avec des horaires élargis le week-end, pour un tarif de 1 ticket 3 € ou 4 tickets 10 €.

Des animations itinérantes complètent le programme, notamment des échassiers lumineux, des mimes pour enfants et des troupes de batucada, visibles sur plusieurs places du centre-ville, dont la place du 8 Septembre, la place Pasteur et la place de la Révolution.

Une exposition "Noël autour du monde" place de la Révolution

La place de la Révolution accueille une exposition intitulée "Noël autour du monde", visible pendant toute la durée du marché de Noël. Celle-ci propose un triptyque sur le thème “Noël autour du monde” et invite "à voyager à travers les traditions, coutumes et anecdotes qui font la magie de Noël aux quatre coins du globe".

Jeux de société et calendrier de l’Avent des commerçants

Le marché de Noël intègre également un espace dédié aux jeux de société. L’équipe de Pro Meeples propose une sélection d’une vingtaine de jeux de société modernes, testés et choisis pour tous les âges et tous les goûts.

Ces animations sont programmées à plusieurs dates en décembre.

Parallèlement, le calendrier de l’Avent des commerçants se déroule « du 1er au 24 décembre ». Chaque achat chez un commerce participant permet de tenter de gagner des lots, avec plus de 12 000 € de cadeaux dont 10 000 € en chèques UCB.

Marchés d’artisans et événements culturels

Plusieurs marchés d’artisans sont organisés à Besançon et dans ses quartiers, notamment au Grand Labo, au Centre diocésain, à Planoise ou encore à l’Espace Grammont. Les musées municipaux proposent également des ateliers pour enfants et des événements thématiques autour de Noël.

Dates et événements :