Le programme nocturne de l’été 2025 dans le Doubs Horloger

Cet été 2025, les communautés de communes des Portes du Hauts-Doubs, du Plateau du Russey et du Pays de Sancey-Belleherde proposent plusieurs activités nocturnes. Balades nocturnes, spectacles et observation du ciel, toute la famille y trouvera son compte.

Ces activités s’inscrivent notamment dans le cadre de l’action "Un ciel étoilé pour le Doubs horloger", qui visent à réduire la pollution lumineuse et à veiller sur une meilleure prise en compte de la biodiversité dans la gestion de l’éclairage public.

Balades Nocturnes

Le samedi 23 août, ce sont des immersions sensorielles qui seront proposées afin de partir à la découverte de la vie sauvage nocturne et des mystères de la nuit. Cette balade est faite et pensée pour toute la famille.

Pour les intéressés, il faudra prévoir des lampes torches à lumière rouge. Il est important de réserver sur valdeconsolation.fr.

À pas de loups

À pas de loups est une quête "nocturne et poétique". Des contes, des défis et des rencontres inattendues seront saupoudrées de pauses gourmandes. Une expérience faite pour toute la famille qui se déroulera le samedi 19 juillet de 18h à 23h. Les réservations se font également en ligne.

Spectacle "le tarot de la nuit"

Synopsis :"Martine Tarot est la Madame Soleil de vos villes et villages. En ces temps agités, elle est régulièrement consultée. Dans cette nouvelle bonne aventure, la truculent Martine est appelée d’urgence par un club d’astronomes amateurs. L’avenir de la Nuit est sombre pour cause de pollution lumineuse ! Après avoir tiré les carts du Tarot de la Nuit et mené ses guêtres à la recherche de preuves, d’experts et de témoins pour éclaire ses visions, Martine vous livre aujourd’hui les résultats prospectifs de son enquête tarologique. Demain, de quoi la Nuit sera faite, elle seule le sait !"

Ce spectacle aura lieu trois soirs :

au Monsatère du Val de Consolation à 21h30 Restauration possible sur place dès 19h, réservations sur valdeconsolation.fr Vendredi 25 juillet à l’Eco’lette au Bizot à 21h30

à l’Eco’lette au Bizot à 21h30 Restauration possible sur place dès 18h30 (apéro concert) Samedi 26 juillet au café associatif de Charmoille "L’école Buissonière" à 21h

Buvette sur place, dès 19h30

Les trois soirées sont organisées par une structure d’accueil qui prépare une première partie. Les entrées sont libres. Le spectacle se jouera en extérieur si le temps le permet.

Soirées d’observation ciel étoilé

Les vendredis 25 juillet et 22 août, à partir de 20h, deux nouvelles soirées d’observation du ciel étoilé sont organisées, à la Roche du Prêtre – Consolation-Maisonnettes. Ces soirées sont animées par le club d’astronomie "Astro 400 Seloncourt".

Au programme : pique nique partagé, observation du ciel, découverte des constellations et démonstration du matériel.

Si le temps est mauvais, la soirée sera reportée au lendemain, si la météo le permet.

