Mardi 16 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Etat-civil

Le Relais Méditerranéen Besançon rend hommage à deux figures engagées disparues

Publié le 16/09/2025 - 09:11
Mis à jour le 16/09/2025 - 09:11

L'association Le Relais Méditerranéen Besançon, tient à rendre hommage à deux figures disparues qui ont marqué de leur empreinte son mouvement socioculturel.

Tahar BELHADJ et Youcef BOUSSOUALIM Dit
Tahar BELHADJ et Youcef BOUSSOUALIM Dit "El Hadj Maïche" © Archives familiales

Le 14 septembre 2025 marque le 2ème anniversaire de la disparition de Monsieur Tahar Belhadj dont nous saluons la mémoire, l'action et l'engagement.

Président d'honneur de notre association, représentant de la Grande Mosquée de Paris au niveau du Grand Est, le défunt s'est illustré de manière remarquable autant dans le domaine social que culturel et religieux et ce, en prônant dialogue, tolérance, esprit de solidarité et fraternité envers les démunis de notre société.

A cet hommage nous voulons associer notre reconnaissance à feu, Youcef Boussoualim, dit "El Hadj Maïche", qui nous a quitté le 27 avril 2025, ancien Moudjahid de la Guerre de libération d'Algérie, membre fondateur de notre association, laissant dans nos esprits l'image d'un homme modeste, généreux.

Nous saluons la générosité, le sens de l'écoute et du partage dont il a toujours fait preuve à nos côtés. Que tous deux soient dans l'au-delà récompensés pour leur comportement social et fraternel.

(Texte de l'association Le Relais Méditerranéen Besançon)

Publié le 16 septembre à 09h11 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Etat-civil

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

Une fleuriste du Jura en lice pour tenter de décrocher le titre de meilleur fleuriste de France
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 12.1
couvert
le 16/09 à 09h00
Vent
4.65 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
91 %
 