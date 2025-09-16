Le Relais Méditerranéen Besançon rend hommage à deux figures engagées disparues

L'association Le Relais Méditerranéen Besançon, tient à rendre hommage à deux figures disparues qui ont marqué de leur empreinte son mouvement socioculturel.

Le 14 septembre 2025 marque le 2ème anniversaire de la disparition de Monsieur Tahar Belhadj dont nous saluons la mémoire, l'action et l'engagement.

Président d'honneur de notre association, représentant de la Grande Mosquée de Paris au niveau du Grand Est, le défunt s'est illustré de manière remarquable autant dans le domaine social que culturel et religieux et ce, en prônant dialogue, tolérance, esprit de solidarité et fraternité envers les démunis de notre société.

A cet hommage nous voulons associer notre reconnaissance à feu, Youcef Boussoualim, dit "El Hadj Maïche", qui nous a quitté le 27 avril 2025, ancien Moudjahid de la Guerre de libération d'Algérie, membre fondateur de notre association, laissant dans nos esprits l'image d'un homme modeste, généreux.

Nous saluons la générosité, le sens de l'écoute et du partage dont il a toujours fait preuve à nos côtés. Que tous deux soient dans l'au-delà récompensés pour leur comportement social et fraternel.

(Texte de l'association Le Relais Méditerranéen Besançon)