Un appel aux dons pour tenter de sauver le restaurant Sushi Koi à Besançon

Ouvert depuis 1 an seulement, le chef de Sushi Koi fait face à une situation financière critique qui menace de le mener à la faillite. Le restaurant est actuellement en redressement judiciaire et le chef nous précise qu’un rendez-vous est prévu dans le mois pour savoir si oui ou non le redressement se poursuivait. L’établissement est fermé depuis maintenant 2 mois, en attendant de pouvoir rouvrir.

Pour continuer à faire vivre son rêve, le chef du restaurant a ouvert une cagnotte Leetchi. La cagnotte fait mention de 5.000 euros. Contacté à ce sujet, Alexis Bourdenet nous confie qu’il “ne veut pas viser trop haut, c’est d’abord pour se relancer”.

Il explique que ces difficultés sont notamment dues à une inflation au-delà de ses prédictions. Également, la salle principale étant assez petite (13 couverts), il s’est lancé dans des travaux pour ouvrir une salle à l’étage pouvant accueillir 30 couverts de plus. Travaux qui lui ont également ajouté de grosses dépenses.

À quoi serviront les dons ?

Alexis Bourdenet précise que les dons seront utilisés en priorité pour rembourser les dettes urgentes et financer la fin des travaux, dont l'aménagement de la salle afin d'offrir "un espace encore plus accueillant et confortable pour tous les clients".

Le chef précise également vouloir “assurer la pérennité du restaurant et de ses emplois”, le sien et celui d'un employé. Dans son appel aux dons, il rappelle que “chaque contribution, même la plus petite, fera une réelle différence.”