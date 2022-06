Le smoothie vert kiwi, noisette, menthe et roquette...

Trempage préalable des noisettes 7 à 8 h

Temps de préparation 10minutes

Ingrédients pour 2 grands verres

40 g de Noisettes décortiquées

0,4 l d’Eau fraîche

3 Kiwis

1/2 à 1 Banane

15 feuilles de Salade de Roquette

20 feuilles de Menthe fraîche

Laisser tremper les noisettes dans une casserole d’eau fraîche pendant une nuit (ou 7 à 8 h) puis éliminez l’eau de trempage. Passer au mixeur ou à l’extracteur avec l’eau bien froide. Si vous le souhaitez (c’est facultatif), vous pouvez filtrer le lait soit au travers d’une petite passoire à maille fine, soit au travers d’un morceau de tissu propre et vous gardez le résidu solide pour l’incorporer dans une recette de dessert ou une pâte à tarte, c’est délicieux ! Rincer les feuilles de roquette et les feuilles de menthe à l’eau fraîche. Peler les kiwis et la banane

Il ne reste plus qu’à mixer l’ensemble, lait de noisette et autres ingrédients pendant quelques secondes … yum, un régal et le plein d’énergie !