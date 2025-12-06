Samedi 6 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Culture

Le studio bisontin La petite focale récompensé dans un festival international

Publié le 06/12/2025 - 18:00
Mis à jour le 06/12/2025 - 18:03

Basé à Besançon, La petite focale a remporté le 23 novembre 2025, le prix du moulin d’or lors du Festival international du film indépendant de Saint-Mitre-les-Remparts dans la catégorie "vidéos musicales".

© La petite focale
© La petite focale

La Petite focale est un studio spécialisé en vidéo et graphisme et basé à Besançon. Elle est née en 2023 de la rencontre de deux créatifs touche-à-tout : Émilie Thomas (décoratrice, graphiste et vidéaste) et Gabriel Pritzy (scénariste, musicien et vidéaste). À eux deux, ils aident les porteurs de projets locaux en mettant leurs compétences à leur service.

Le studio bisontin avait été sélectionné pour concourir dans la catégorie "vidéos musicales" avec le clip Tantra qui cumule à ce jour plus de 50.000 vues sur Youtube. Ce dernier avait été réalisé en mai dernier pour le musicien Ablozé "nous a donné carte blanche quant à la réalisation de son premier clip", précise Gabriel Pritzy et en collaboration avec des danseurs du collectif bisontin Porte-Avions. La vidéo est sortie en juin 2025.

Gabriel Pritzy et Émilie Thomas se sont ainsi vu remettre le Moulin d’or des mains de Gérard Krawczyk (réalisateur des films Taxi 2, 3, 4 et Wasabi). Les principaux intéressés n’ont pas caché leur joie et leur fierté en évoquant "une belle reconnaissance du travail mené ces dernières années en vidéo, graphisme et photographie". 

Quand on demande aux vainqueurs ce que représente ce prix pour eux, ils évoquent "beaucoup de choses" mais d'abord "de la reconnaissance pour notre travail : ce vidéoclip est notre première réalisation complètement libre, et elle reçoit la consécration de cinéastes professionnels". Puis "de la fierté personnelle" bien sûr, car le clip a été réalisé "exclusivement avec des amis de Besançon très talentueux et très investis dans leurs arts ; le musicien Ablozé (Saïd Balouzeh), le danseur krump Kymoonz (Franck Touré) et la danseuse Dancehall Lena Micheli (1ère dauphine France 2024)". Deux artistes, membres du collectif Porte-Avions et avec lesquels La Petite Focale collabore régulièrement.

Allez + loin

clip La petite focale prix récompense studio vidéo

Publié le 6 décembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Franche-Comté
Culture

Roman : Charles Demouge parcourt les “Vacances mouvementées” d’un Franc-Comtois en Guyane

Auteur franc-comtois, Christian Demouge vient de sortir son dernier roman intitulé Vacances mouvementées en Guyane » le 4 décembre 2025 aux éditions du Panthéon. Au programme : aventure, suspense et course-poursuite au coeur de la jungle amazonienne pour un ingénieur franc-comtois meurtri par la perte de son épouse. 

charles demouge lecture roman
Publié le 6 décembre à 17h28 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Que faire en décembre aux musées d’Art et du Temps de Besançon ?

Le mois de septembre 2025 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir plusieurs expositions qui quitteront bientôt la programmation des musées d’Art et du Temps de Besançon. On fait le point sur les expositions et visites à voir avant qu’il ne soit trop tard et sur les nouveautés. 

exposition musée musée des beaux-arts musée du temps visite
Publié le 6 décembre à 10h01 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Politique

Municipale 2026 à Besançon : le syndicat de la filière des musiques actuelles adresse ses questions aux candidats

Dans la perspective des prochaines élections municipales des 15  et 22 mars 2026, le syndicat de la filière des musiques actuelles (SMA) souhaite engager un dialogue avec les diverses formations politiques. C’est pourquoi, il adresse un questionnaire aux candidats à l’élection municipale de Besançon…

municipale 2026 SMA
Publié le 5 décembre à 17h33 par Hélène L.
Nancray
Culture Economie

Au Musée des maisons comtoises, FCE met son savoir-faire au service d’un lieu de création artistique…

Lundi 1er décembre 2025, Pierre Contoz, président du Musée des maisons comtoises à Nancray et l'entreprise Franche-Comté Environnement (FCE) basée à Levier, ont signé une convention de mécénat portant sur l'aménagement extérieur de l'ancienne maison forestrière de Villeneuve d'Amont, récemment transformée en résidence artistique.

artiste création FCE mécénat musée des maisons comtoises pierre contoz résidence
Publié le 4 décembre à 10h58 par Alexane
Vesoul
Culture

“Captain Lafayette, les 7 soldats du temps”, un auteur vésulien signe un thriller fantastique

Les Éditions de Baudelaire a publié au printemps dernier Captain Lafayette, les 7 soldats du temps, un thriller fantastique signé Fred Ferry, un auteur originaire de la Haute-Saône. Le roman plonge les lecteurs dans un univers où le voyage dans le temps et les dilemmes moraux se mêlent à une intrigue mystérieuse.

autisme livre thriller
Publié le 30 novembre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture Vie locale

Besançon inaugure deux nouvelles places dédiées à des figures féminines : Janine Andrade et Irène Joliot-Curie

Aline Chassagne, adjointe à la maire de Besançon en charge de la Culture, a inauguré mercredi 26 novembre 2025 deux espaces publics désormais baptisés du nom de deux femmes marquantes : la violoniste bisontine Janine Andrade et la scientifique Irène Joliot-Curie. Ces deux cérémonies, tenues à une demi-heure d’intervalle, s’inscrivent dans la démarche municipale de féminisation des noms de rues et de valorisation des figures féminines dans l’espace public.

aline chassagne femme histoire inauguration patrimoine
Publié le 30 novembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Culture

”L’Incendie”, une premier recueil incandescent signé Sacha Constantin

Sacha Constantin, autrice bisontine, a publie l’été dernier L’Incendie, son premier recueil auto-édité. Connue sur Instagram sous le nom @sachagreen_, où elle partage depuis plusieurs années une écriture à mi-chemin entre ”exutoire et promesse”, elle présente aujourd’hui un projet poétique qui explore ce qui ”vacille, brûle, consume, éclaire et transforme”

incendie littérature recueil de poésie sacha constantin
Publié le 29 novembre à 10h30 par Alexane
Arc-et-Senans
Culture

Offenbach et Asaf Avidan rejoignent Sting et Gims au Saline Royale Live

Dix ans après le succès du concert de David Gilmoure à la Saline Royale d’Arc-et-Senans l’établissement a choisi de s’associer avec Please please pour produire un nouvel événement plein air live de grande envergure les 25 et 26 juillet prochain au sein du site classé Unesco. Les organisateurs ont annoncé ce jeudi 27 novembre 2025 en conférence de presse la venue de nouveaux artistes pour compléter la programmation. 

concert ng productions please please saline royale
Publié le 27 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon.

cadeau Citadelle de Besançon idée cadeau noël lampe noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 27 novembre à 08h00 par Macommune.info

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps

Sondage

 8.21
légère pluie
le 06/12 à 18h00
Vent
5.51 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
91 %
 