Le studio bisontin La petite focale récompensé dans un festival international

Basé à Besançon, La petite focale a remporté le 23 novembre 2025, le prix du moulin d’or lors du Festival international du film indépendant de Saint-Mitre-les-Remparts dans la catégorie "vidéos musicales".

La Petite focale est un studio spécialisé en vidéo et graphisme et basé à Besançon. Elle est née en 2023 de la rencontre de deux créatifs touche-à-tout : Émilie Thomas (décoratrice, graphiste et vidéaste) et Gabriel Pritzy (scénariste, musicien et vidéaste). À eux deux, ils aident les porteurs de projets locaux en mettant leurs compétences à leur service.

Le studio bisontin avait été sélectionné pour concourir dans la catégorie "vidéos musicales" avec le clip Tantra qui cumule à ce jour plus de 50.000 vues sur Youtube. Ce dernier avait été réalisé en mai dernier pour le musicien Ablozé "nous a donné carte blanche quant à la réalisation de son premier clip", précise Gabriel Pritzy et en collaboration avec des danseurs du collectif bisontin Porte-Avions. La vidéo est sortie en juin 2025.

Gabriel Pritzy et Émilie Thomas se sont ainsi vu remettre le Moulin d’or des mains de Gérard Krawczyk (réalisateur des films Taxi 2, 3, 4 et Wasabi). Les principaux intéressés n’ont pas caché leur joie et leur fierté en évoquant "une belle reconnaissance du travail mené ces dernières années en vidéo, graphisme et photographie".

Quand on demande aux vainqueurs ce que représente ce prix pour eux, ils évoquent "beaucoup de choses" mais d'abord "de la reconnaissance pour notre travail : ce vidéoclip est notre première réalisation complètement libre, et elle reçoit la consécration de cinéastes professionnels". Puis "de la fierté personnelle" bien sûr, car le clip a été réalisé "exclusivement avec des amis de Besançon très talentueux et très investis dans leurs arts ; le musicien Ablozé (Saïd Balouzeh), le danseur krump Kymoonz (Franck Touré) et la danseuse Dancehall Lena Micheli (1ère dauphine France 2024)". Deux artistes, membres du collectif Porte-Avions et avec lesquels La Petite Focale collabore régulièrement.