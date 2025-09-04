L'écrivain Raphaël Enthoven déprogrammé de Livres dans la Boucle pour des propos sur Gaza

L'agglomération de Besançon, dirigée par la gauche, a annulé la participation du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle prévu du 19 au 21 septembre, en raison de propos de l'auteur sur la situation à Gaza, a-t-elle indiqué jeudi 4 septembre 2025.

"Les récentes déclarations polémiques de M. Enthoven sont de nature à remettre en cause la sérénité du déroulement du festival littéraire +Livres dans la boucle+", a déclaré à l'AFP une porte-parole. "Dans ces conditions, l'organisateur Grand Besançon Métropole a demandé au prestataire de la manifestation d'annuler sa venue fin septembre", a-t-elle ajouté.

Des "propos inadmissibles" tenus sur le réseau social X

Dans un communiqué publié mercredi, la section de Besançon du Parti communiste - membre de la majorité municipale - s'était émue de la venue annoncée de M. Enthoven, en dénonçant des "propos inadmissibles" qu'il avait tenus sur le réseau social X le 15 août dernier. L'écrivain - qui vient de publier "L'Albatros" en cette rentrée littéraire - avait affirmé: "Il n'y a AUCUN journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse".

Le lendemain, il avait précisé, toujours sur X: "On connaît des dizaines d'exemples avérés de faux +journalistes+ qui sont en réalité des combattants du Hamas ou des preneurs d'otages. Combien d'exemples a-t-on de journalistes libres de travailler à Gaza qui ne soient liés ni de près ni de loin à l'organisation terroriste ?"

Après ces déclarations "Raphaël Enthoven a essuyé insultes et menaces de. mort. Ce qui est évidemment condamnable", a commenté le PCF de Besançon. "Mais cela ne doit pas faire oublier le caractère intolérable de ces propos", qui "donnent tout simplement carte blanche à l'armée israélienne pour assassiner sans honte ceux qui voudraient informer et dénoncer ses forfaits", a dénoncé le parti communiste.

Plus de 250 médias dans 70 pays ont participé lundi à une opération pour dénoncer le nombre de journalistes tués à Gaza, soit plus de 210 selon l'ONG Reporters sans frontières.

