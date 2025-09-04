Jeudi 4 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture

L'écrivain Raphaël Enthoven déprogrammé de Livres dans la Boucle pour des propos sur Gaza

Publié le 04/09/2025 - 18:01
Mis à jour le 04/09/2025 - 17:01

L'agglomération de Besançon, dirigée par la gauche, a annulé la participation du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle prévu du 19 au 21 septembre, en raison de propos de l'auteur sur la situation à Gaza, a-t-elle indiqué jeudi 4 septembre 2025.

Livres dans la boucle 2024 © Alexane Alfaro
Livres dans la boucle 2024 © Alexane Alfaro

"Les récentes déclarations polémiques de M. Enthoven sont de nature à remettre en cause la sérénité du déroulement du festival littéraire +Livres dans la boucle+", a déclaré à l'AFP une porte-parole. "Dans ces conditions, l'organisateur Grand Besançon Métropole a demandé au prestataire de la manifestation d'annuler sa venue fin septembre", a-t-elle ajouté.

Des "propos inadmissibles" tenus sur le réseau social X

Dans un communiqué publié mercredi, la section de Besançon du Parti communiste - membre de la majorité municipale - s'était émue de la venue annoncée de M. Enthoven, en dénonçant des "propos inadmissibles" qu'il avait tenus sur le réseau social X le 15 août dernier. L'écrivain - qui vient de publier "L'Albatros" en cette rentrée littéraire - avait affirmé: "Il n'y a AUCUN journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse".

Le lendemain, il avait précisé, toujours sur X: "On connaît des dizaines d'exemples avérés de faux +journalistes+ qui sont en réalité des combattants du Hamas ou des preneurs d'otages. Combien d'exemples a-t-on de journalistes libres de travailler à Gaza qui ne soient liés ni de près ni de loin à l'organisation terroriste ?"

Après ces déclarations "Raphaël Enthoven a essuyé insultes et menaces de. mort. Ce qui est évidemment condamnable", a commenté le PCF de Besançon. "Mais cela ne doit pas faire oublier le caractère intolérable de ces propos", qui "donnent tout simplement carte blanche à l'armée israélienne pour assassiner sans honte ceux qui voudraient informer et dénoncer ses forfaits", a dénoncé le parti communiste.

Plus de 250 médias dans 70 pays ont participé lundi à une opération pour dénoncer le nombre de journalistes tués à Gaza, soit plus de 210 selon l'ONG Reporters sans frontières.

(Source AFP)

livres dans la boucle

Publié le 4 septembre à 18h01 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Vie locale

Une nouvelle fresque à venir dans le quartier Palente-Orchamps à Besançon

La Ville de Besançon accueillera dès le mois de septembre 2025 une nouvelle fresque murale dans le quartier Palente-Orchamps, sur le thème de l’histoire "Timex-Kelton". Après les fresques consacrées aux LIP (2023) et à la Rhodiacéta (2024), cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Ville de mettre en valeur l’histoire ouvrière bisontine à travers l’art mural.

fresque ville de besançon
Publié le 29 aout à 16h30 par Hélène L.
Besançon
Culture

La programmation complète de la 10e édition de Livres dans la Boucle dévoilée

Les 19, 20 et 21 septembre 2025, Besançon accueillera durant trois jours la 10e édition de Livres dans la Boucle. Placée cette année sous la présidence de David Foenkinos, l’événement célèbrera la rentrée littéraire en accueillant auteurs et autrices qui se prêteront au jeu des dédicaces, rencontres et autres rendez-vous tant attendus des lecteurs. On fait le point sur le programme complet dévoilé lors de la conférence de presse du mardi 26 août 2025 à la Comédie de Besançon. 

auteur livre livres dans la boucle programmation rentrée littéraire
Publié le 27 aout à 08h33 par Elodie Retrouvey

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Nouveau commerce : L’atelier d’Amaya bientôt aux Passages Pasteur à Besançon
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !
Infos Pratiques

Jeu-concours match ESBF/ Strasbourg ATH : découvrez les résultats
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 16.14
pluie modérée
le 04/09 à 18h00
Vent
0.78 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
93 %
 