Mercredi 24 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture

Les 8 demi-finalistes du 59e concours international de jeunes chefs d’orchestre sont connus

Publié le 24/09/2025 - 11:39
Mis à jour le 24/09/2025 - 11:15

Après deux jours d’épreuves réunissant vingt candidats, le jury international a désigné ce mardi 23 septembre les huit demi-finalistes qui poursuivront le 59e Concours de jeunes chefs d’orchestre de Besançon. À noter que l’Asie renforce sa présence et qu’aucune femme n’accède au tour suivant. 

© Yves Petit
© Yves Petit

Tous les candidats ont eu la possibilité d'exprimer leurs qualités techniques et artistiques dans deux répertoires très différents : des extraits de Pulcinella d’Igor Stravinsky pour le premier tour (lundi 22 septembre), puis des extraits de la Symphonie n°3 "Écossaise" de Félix Mendelssohn pour le deuxième tour (mardi 23 septembre).

De fortes personnalités

Le président du jury Michael Schonwandt a souligné "le niveau très élevé et les fortes personnalités" qu’ont démontré les candidat(e)s sur ces deux premiers tours. Trois tours de vote ont été nécessaires pour les départager.

Les huit candidats sélectionnés pour les demi-finales sont les suivants, dans l’ordre de passage qui vient d’être tiré au sort après l’annonce des résultats :

  • Min Gyu Song • Corée du Sud • 32 ans (14h30 et 20h)
  • Theodoros Kameris • Chypre • 26 ans (14h48 et 20h18)
  • Satoshi Yoneda • Japon • 29 ans (15h06 et 23h36)
  • Brian Liao • Taipei chinois • 33 ans (15h24 et 20h54)
  • Tianyi Xie • Chine • 21 ans (16h02 et 21h32)
  • Yingzhi Zhang • Chine • 24 ans (16h20 et 21h50)
  • Kyrian Friedenberg • Etats-Unis • 26 ans (16h38 et 22h08)
  • Drummado Wijnhamer • Pays-Bas • 26 ans (16h56 et 22h26)

Rendez-vous est donné ce mercredi 24 septembre :

  • À 14h30 au Théâtre Ledoux pour la demi-finale Opéra, au cours de laquelle les candidats feront travailler les chanteurs étudiants de l’École Normale de Musique de Paris et l’Orchestre Dijon Bourgogne sur des extraits de l’incontournable Così fan tutte de W. A. Mozart. L’épreuve d’opéra est souvent redoutée par les candidat(e)s qui n’ont que rarement acquis une expérience lyrique. La configuration est particulière, avec l’orchestre dans la fosse et les chanteurs sur le plateau : il faut parvenir à créer un lien fluide entre les deux, à diriger et à accompagner.
  • À 20h au Kursaal pour la demi-finale Concerto, en compagnie du violoniste Nicolas Dautricourt et de l’Orchestre Victor Hugo. Au programme deux compositeurs français : Hector Berlioz, Rêverie et Caprice op.8, pour violon et orchestre ; et Camille Saint-Saëns, Introduction et Rondo capriccioso op.28, pour violon et orchestre. Ces deux pièces sont plutôt délicates à accompagner, et l’épreuve de concerto nécessite des compétences spécifiques à la baguette : attention mutuelle, approche stylistique, équilibre entre orchestre et soliste…

Verdict mercredi minuit, à l’issue des deux épreuves, avec l’annonce des trois finalistes qui concourront samedi en conditions de concert.

Allez + loin

concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique

Publié le 24 septembre à 11h39 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture

Les 8 demi-finalistes du 59e concours international de jeunes chefs d’orchestre sont connus

Après deux jours d’épreuves réunissant vingt candidats, le jury international a désigné ce mardi 23 septembre les huit demi-finalistes qui poursuivront le 59e Concours de jeunes chefs d’orchestre de Besançon. À noter que l’Asie renforce sa présence et qu’aucune femme n’accède au tour suivant. 

concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique
Publié le 24 septembre à 11h39 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon : deux changements de dernière minute…

Deux désistements pour raisons familiales impérieuses – l’un d’un candidat, l’autre d’un membre du jury – sont intervenus deux jours du lancement du Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon qui se déroule du 22 au 27 septembre 2025.

concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique
Publié le 22 septembre à 15h32 par Hélène L.
Besançon
Culture
Publi-Infos

Abdessamad El Montassir expose au Frac Franche-Comté : vernissage le 16 octobre 2025 !

PUBLI-INFO • Du 17 octobre au 1er mars 2025, le Frac Franche-Comté consacre une exposition monographique à l’artiste marocain Abdessamad El Montassir, intitulée Une pierre sous la langue. Cette présentation, dont la commissaire est Sylvie Zavatta, directrice du Frac, rassemble des œuvres créées entre 2021 et 2024 ainsi que des pièces inédites produites lors de la résidence de l’artiste à la Villa Médicis, dans le cadre de la bourse Fondation Louis Roederer. Rendez-vous le 16 octobre pour le vernissage en présence d'Abdessamad El Montassir et de Carolina Fonseca !

exposition frac Frac Franche-Comté
Publié le 22 septembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Evénements

Livres dans la boucle 2025… C’est parti !

VIDÉO + DIAPORAMA • La 10e édition du festival littéraire Livres dans la boucle a débuté ce vendredi 19 septembre à 15h00 sous son chapiteau installé au parc Chamars à Besançon. Sans cérémonie d'inaugration officielle, la maire Anne Vignot et son adjoint à la culture, Aline Chassagne, ont néanmoins parcouru les stand à la rencontre des auteur(e)s tandis que le nom de Raphaël Enthoven revenait déjà dans quelques conversations.

anne vignot festival littéraire lecture livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 19 septembre à 18h00 par Alexane

Avec le "bus Mes Tips Santé", la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

Une nouvelle enseigne déco vient d’ouvrir à la Galerie Chateaufarine de Besançon
Offre d'emploi

Abdessamad El Montassir expose au Frac Franche-Comté : vernissage le 16 octobre 2025 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

150 exposants au week-end gourmand du Chat Perché
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Fonds d’artichauts gratinés au Mont d’Or

Sondage

 10.77
légère pluie
le 24/09 à 12h00
Vent
2.18 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
91 %
 