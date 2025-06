Les acteurs du patrimoine de Bourgogne-Franche-Comté réunis à Nancray

La Région Bourgogne-Franche-Comté a organisé mercredi 25 juin 2025 au musée de plein air des Maisons comtoises, à Nancray, la deuxième édition des Rencontres régionales du patrimoine, en présence de la présidente de Région Marie-Guite Dufay et de Bertrand Veau, vice-président en charge de la culture et du patrimoine.

Conçues comme un rendez-vous annuel, ces rencontres sont destinées à offrir aux acteurs du patrimoine un espace d’échanges, de réflexion et d’enrichissement des pratiques. Cette journée a notamment été l’occasion "de partager des actions, des expérimentations, des découvertes et des idées, afin que les acteurs du patrimoine puissent s’inspirer, questionner, débattre, enrichir leur pratique et contribuer à cette démarche collective en faveur des publics et du patrimoine régional" précise la Région dans son communiqué.

Plusieurs interventions et ateliers ont ainsi été proposés aux participants afin de valoriser les actions inspirantes développées en région et d’initier des réflexions collectives sur différents sujets à enjeux pour la filière patrimoine.

Célébration du 250ème projet de restauration

Ces rencontres permettent aussi de faire un point d'étape sur les actions entreprises et à venir dans le cadre de la démarche d'animation et de structuration de la filière patrimoine que porte la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Lors de cette journée, le 250e projet de restauration soutenu dans le cadre du partenariat entre la Région et la Fondation du patrimoine a été mis à l’honneur. Depuis 2018, la Région a en effet initié une action volontaire en faveur du patrimoine bâti non protégé au titre des monuments historiques des communes rurales, dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation du patrimoine. Pour la Région, "cette mobilisation du financement participatif favorise l’appropriation des patrimoines par tous et contribue à l’animation des communes rurales" Depuis sa création, le partenariat entre la Région et la Fondation du patrimoine a permis d’identifier et de soutenir plus de 250 projets représentant plus de 2 000 000 € de subventions régionales.

Parallèlement à cet événement, a également eu lieu le lancement de l’ouvrage Thermalisme et villégiature en Bougogne-Franche-Comté, issu d’une étude menée par le service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région.