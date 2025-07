Les douanes saisissent 20.000 maillots de football de contrefaçon dans le Jura

Des tuniques de l'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé ou du prodige espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal se trouvaient dans un camion en provenance d'Allemagne, contrôlé le 11 juillet sur une aire de l'autoroute A39, près de Lons-le-Saulnier (Jura).

Grâce à l'utilisation d'un scanner mobile, les douaniers repèrent vite des anomalies dans la disposition des marchandises à l'arrière de la remorque. Cet appareil "permet d'examiner en profondeur et très rapidement les chargements sans les ouvrir", explique la douane dans un communiqué, saluant "un atout technologique de poids pour les brigades mobiles".

Maillots, chaussures, montres et maroquinerie...

Plus de 24.000 articles sont saisis au total après le déchargement complet du camion, parmi lesquels des chaussures de sport, de la maroquinerie, des montres et un grand nombre de maillots de football de clubs et de sélections internationales, compactés dans des sacs en plastique.

"L'origine asiatique des marchandises, leur mauvaise qualité, les fautes d'orthographe sur les étiquettes, ainsi que la tentative de dissimulation au sein d'un fret mixte laissent peu de place au doute sur leur caractère frauduleux", indiquent les douanes. "61 marques sont concernées, pour près de 300 destinataires identifiés en Espagne. Une diversité de produits et un système logistique structuré qui témoignent du professionnalisme des réseaux à l'origine de ce trafic", précisent-elles.

Le chauffeur de nationalité lituanienne, "vraisemblablement non informé de la nature exacte de sa cargaison", a été autorisé à repartir librement à l'issue de la procédure.

(AFP)