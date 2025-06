Les jardins de la Citadelle se dévoilent ce week-end à Besançon

Les 7 et 8 juin 2025, la Citadelle de Besançon participe pour la deuxième année consécutive à l’événement national "Rendez-vous aux Jardins" initié par le Ministère de la Culture. Elle proposera aux visiteurs de venir explorer ses jardins lors de cet événement dédié à la nature, la création et le patrimoine vivant à travers des visites, ateliers et spectacles.

Le programme de ce week-end

Démonstration autour de la laine et du filage

Une immersion dans l’art ancestral du filage et du tissage est proposée à travers une démonstration assurée par Martine Ligier. Les différentes étapes de transformation de la laine et du lin seront présentées, du cardage et du peignage au filage au fuseau et au rouet.

Informations pratiques :

Samedi 7 juin de 14h à 15h, de 15h45 à 17h30 et dimanche 8 juin de 14h à 17h30.

de 14h à 15h, de 15h45 à 17h30 et dimanche 8 juin de 14h à 17h30. Tout public (les enfants doivent être accompagnés). Gratuit pour les détenteurs d’un billet d’entrée ou d’un abonnement Citadelle - Inscription en ligne ou en billetterie le jour même (sous réserve de places disponibles).

Repli prévu en cas de pluie.

Spectacle théâtral “La vie secrète du potager"

Dans le potager et le verger, tout va pour le mieux… jusqu’à la mystérieuse disparition du fermier ! Que vont devenir les fruits et légumes sans lui ? Une pièce humoristique mise en scène par Olivier Bourcet en partenariat avec le CCAS.

Informations pratiques :

Samedi 7 juin à 15h. Durée : 30 à 45 min.

à 15h. Durée : 30 à 45 min. Tout public (les enfants doivent être accompagnés). Gratuit pour les détenteurs d’un billet d’entrée ou d’un abonnement Citadelle - Pas de réservation.

Annulé en cas de météo défavorable.

Bain sonore sous les étoiles

Une expérience sensorielle unique où se mêlent vue sur la campagne environnante, sons du jardin et vibrations des bols tibétains, animée par Fanny Vantomme (Des arts, des sons).

Informations pratiques :

Samedi 7 juin à 20h. Durée : 1h15.

à 20h. Durée : 1h15. À partir de 11 ans.

Tarifs : 13€ réduit : 11€, dont détenteurs de billet jour ou d’un abonnement) - Inscription en ligne ou en billetterie le jour même (sous réserve de places disponibles).

À prévoir : un plaid et un tapis de sol.

Reporté à une date ultérieure en cas de météo défavorable.

Visite guidée : “La Citadelle se met au vert”

Du relief des collines environnantes à l’ancienne pépinière aujourd’hui disparue, cette visite met en lumière l’interaction entre patrimoine naturel et architecture militaire.

Informations pratiques :

Samedi 7 et dimanche 8 juin à 11h et 14h. Durée : 1h.

à 11h et 14h. Durée : 1h. Tout public (les enfants doivent être accompagnés).

Gratuit pour les détenteurs d’un billet d’entrée ou d’un abonnement Citadelle - Inscription en billetterie le jour même (sous réserve de places disponibles).

Déconseillé aux personnes sujettes au vertige ou ayant des difficultés à monter les escaliers.

Atelier d’initiation à l’aquarelle

Une découverte de la technique de l’aquarelle est proposée à travers la réalisation d’une peinture inspirée des fleurs et des détails du jardin Vauban sous la guidance de Marie-Odile Mourel.

Informations pratiques :