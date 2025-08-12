Mardis des rives : arrêt à Byans-sur-Doubs ce mardi 12 août

Les concerts de ce mardi 12 août auront lieu à Bryans-sur-Doubs, au Jardin public. Le site ouvrira ses portes à 18h45 et le premier concert démarrera à 19h10.
19h10 - Rock in Peace – Reprises rock
Quatre musiciens bisontins spécialitstes de respires s’attaqueront aux classiques du rock. Rock anglais, américain et français des années 70, 80 et 90, ce concert est une invitation à redécouvrir les standards qui ont marqué l’histoire du rock (De A comme AC/DC à Z comme ZZ Top).
20h00 - Fat Jeff – Blues rock
Il est peut-être seul sur scène, mais il saura électriser la foule. Avec son énergie redoutable et plusieurs centaines de concerts dans sa carrière, Fat Jeff emmènera le public dans son univers musical. Il sait faire le pont entre les années 70 et une identité beaucoup plus moderne en mêlant le blues et le rock.
Des navettes sont disponibles mais la réservation en ligne est obligatoire.
Le reste de la programmation
- 19 août à Montferrand-le-Château : Atouboudchan – Reprises variété
Des standards de la chanson française aux hits internationaux, le groupe n’hésite pas à surprendre son public. Depuis plus de deux décennies, le groupe fait danser les foules avec des performances explosives et des représentations variées.
Début du concerts à 20h au Stade, rue du stade.
- 26 août à Besançon : Le Bal des Sales Gosses et El Gato Negro
Le Bal des Sales Gosses – Rock familial
Naviguant entre chanson rock, ballade ou chanson française, les quatre musiciens mettent en scène des histoires de souris qui dansent ou de gentils vampires. Parfait pour les petits et pour les grands, c’est l’occasion parfaite pour un moment en famille.
El Gato Negro – Pop subtropicale
Ce sont les musiques latines qui clôtureront les Mardis des rives, avec El Gato Negro. Un joli mélange de poésie, de philosophie et d’histoires d’amour. De nombreux instruments seront sur la scène, comme la flute, la guitare, la trompette ou encore des percussions.
Début du concert à 19h (Le Bal des Sales Gosses) et 20h30 pour El Gato Negro, au parc de la rhodiacéta, avenue Chardonnet.
Infos pratiques
- Sur les sites des concerts, des stands et des animations seront proposés. Parmi eux, le bibliobus de la Ville de Besançon. Pendant toute la soirée, un salon de lecture et un large choix de documents à emprunter seront mis à disposition (BD, romans, mangas, DVD…). Il faudra posséder la carte des bibliothèques de Besançon, cependant pas de panique, il sera possible de le faire gratuitement sur place.
- Une chaîne WhatsApp est à disposition pour rester informé des actualités en temps réel lors des différents soirées. Il y aura également du contenu exclusif.
- Des navettes de bus gratuites sont mises en place au départ des pôles Micropolis ou Orchamps jusqu’aux lieux ds concerts. Pour les concerts à Deluz, Roche-lez-Beaupré et Thise, le départ sera au pôle Orchamps à 18h30 (quai ligne 71) pour tous les autres concerts, ce sera départ Micropolis à 18h30 (quai ligne 51). Attention, la réservation est obligatoire. Une navette pour adaptée PMR est également mise à disposition par téléphone au 03 70 27 71 60.