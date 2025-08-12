Mardis des rives : arrêt à Byans-sur-Doubs ce mardi 12 août

Comme chaque été, les Mardis des Rives sont de retour jusqu'au 26 août 2025. Ce sont huit concerts gratuits qui se déroulent dans le Grand Besançon, au bord du Doubs. Ce mardi, c'est à Byans-sur-Doubs que ça se passera...

Les concerts de ce mardi 12 août auront lieu à Bryans-sur-Doubs, au Jardin public. Le site ouvrira ses portes à 18h45 et le premier concert démarrera à 19h10.

19h10 - Rock in Peace – Reprises rock

Quatre musiciens bisontins spécialitstes de respires s’attaqueront aux classiques du rock. Rock anglais, américain et français des années 70, 80 et 90, ce concert est une invitation à redécouvrir les standards qui ont marqué l’histoire du rock (De A comme AC/DC à Z comme ZZ Top).

20h00 - Fat Jeff – Blues rock

Il est peut-être seul sur scène, mais il saura électriser la foule. Avec son énergie redoutable et plusieurs centaines de concerts dans sa carrière, Fat Jeff emmènera le public dans son univers musical. Il sait faire le pont entre les années 70 et une identité beaucoup plus moderne en mêlant le blues et le rock.

Des navettes sont disponibles mais la réservation en ligne est obligatoire.

Le reste de la programmation

19 août à Montferrand-le-Château : Atouboudchan – Reprises variété

Des standards de la chanson française aux hits internationaux, le groupe n’hésite pas à surprendre son public. Depuis plus de deux décennies, le groupe fait danser les foules avec des performances explosives et des représentations variées.

Début du concerts à 20h au Stade, rue du stade.

26 août à Besançon : Le Bal des Sales Gosses et El Gato Negro

Le Bal des Sales Gosses – Rock familial

Naviguant entre chanson rock, ballade ou chanson française, les quatre musiciens mettent en scène des histoires de souris qui dansent ou de gentils vampires. Parfait pour les petits et pour les grands, c’est l’occasion parfaite pour un moment en famille.

El Gato Negro – Pop subtropicale

Ce sont les musiques latines qui clôtureront les Mardis des rives, avec El Gato Negro. Un joli mélange de poésie, de philosophie et d’histoires d’amour. De nombreux instruments seront sur la scène, comme la flute, la guitare, la trompette ou encore des percussions.

Début du concert à 19h (Le Bal des Sales Gosses) et 20h30 pour El Gato Negro, au parc de la rhodiacéta, avenue Chardonnet.

Infos pratiques