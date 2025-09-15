Lundi 15 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Education

Les menus des cantines à Besançon (du 15 au 19 septembre 2025)

Publié le 15/09/2025 - 08:48
Mis à jour le 15/09/2025 - 08:26

Voici les menus des cantines scolaires de Besançon pour cette dernière semaine avant les vacances d'été, du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Lundi 15 septembre

  • Sauté de poulet frais à la moutarde et boulgour pilaf à la tomate
  • Fromage blanc à la fraise
  • Fruit frais de saison

Mardi 16 septembre

  • Oeuf dur mayonnaise
  • Chili de haricots rouges aux lentilles et rie camarguais
  • Fruit frais de saison

Jeudi 18 septembre

  • Céleri rémoulade
  • Quenelles natures aux champignons et brocolis à l’huile d’olive
  • Mamirolle
  • Fruit frais de saison

Vendredi 19 septembre

  • Salade frisée et vinaigrette à la crème
  • Carré de porc à la moutarde et choucroute de choux et pommes de terre
  • Mamirolle
  • Tartelette à la crème chocolat

cantine école menus

Publié le 15 septembre à 08h48 par Elodie Retrouvey
Education

Besançon
Sondage

