Les menus des cantines à Besançon (du 15 au 19 septembre 2025)

Lundi 15 septembre
- Sauté de poulet frais à la moutarde et boulgour pilaf à la tomate
- Fromage blanc à la fraise
- Fruit frais de saison
Mardi 16 septembre
- Oeuf dur mayonnaise
- Chili de haricots rouges aux lentilles et rie camarguais
- Fruit frais de saison
Jeudi 18 septembre
- Céleri rémoulade
- Quenelles natures aux champignons et brocolis à l’huile d’olive
- Mamirolle
- Fruit frais de saison
Vendredi 19 septembre
- Salade frisée et vinaigrette à la crème
- Carré de porc à la moutarde et choucroute de choux et pommes de terre
- Mamirolle
- Tartelette à la crème chocolat