Les menus des cantines à Besançon (du 17 au 21 novembre 2025)

Lundi 17 novembre
- Cornichons et pâté de campagne
- Filet de cabillaud dulgéré et qquinoa pilaf
- Pré paillou
- Compote de pommes
Mardi 18 novembre
- Potage saint germain
- Gnocchi sarde et sauce tomate au fenouil et olives
- Copeaux de parmesan
- Fruit frais de saison
Jeudi 20 novembre
- Maïs et thon en vinaigrette
- Sauté de poulet frais au morbier et carottes fraîches persillées
- Clafoutis aux pruneaux
Vendredi 21 novembre
- Céleri rémoulade
- Tarte au fromage
- Pêche cube et galette Saint-Michel