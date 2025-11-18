Mardi 18 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Education

Les menus des cantines à Besançon (du 17 au 21 novembre 2025)

Publié le 18/11/2025 - 08:20
Mis à jour le 18/11/2025 - 08:23

Voici les menus des cantines scolaires de Besançon pour cette semaine du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Lundi 17 novembre

  • Cornichons et pâté de campagne
  • Filet de cabillaud dulgéré et qquinoa pilaf
  • Pré paillou
  • Compote de pommes

Mardi 18 novembre

  • Potage saint germain
  • Gnocchi sarde et sauce tomate au fenouil et olives
  • Copeaux de parmesan
  • Fruit frais de saison

Jeudi 20 novembre

  • Maïs et thon en vinaigrette
  • Sauté de poulet frais au morbier et carottes fraîches persillées
  • Clafoutis aux pruneaux

Vendredi 21 novembre

  • Céleri rémoulade
  • Tarte au fromage
  • Pêche cube et galette Saint-Michel

Publié le 18 novembre à 08h20 par Elodie Retrouvey
