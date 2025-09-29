Les menus des cantines à Besançon (du 29 septembre au 3 octobre 2025)

Lundi 29 septembre
- Salade verta au vinaigre de Xérès
- Raviolis aux épinards et ricotta
- Kiri
- Fruit frais de saison
Mardi 30 septembre
- Rillette de thon
- Émincé de dinde fraîche aux poivrons et poêlée de haricots beurre
- Croc lait
- Dattes
Jeudi 2 octobre
- Coupelle de thon à tartiner
- Boeuf bourguignon et poêlée de légumes
- Vesontio
- Compote de pommes et figues fraîches
Vendredi 3 octobre
- Carottes râpées au citron
- Pommes de terre sautées
- Cancoillotte chaude maison
- Fruit frais de saison et palmito