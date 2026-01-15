"Les rires du Doubs" : des humoristes durant quatre jours à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Trois soirées de stand up sont organisées les 14,15, 16 et 17 janvier 2026 afin de promouvoir des artistes de l'humour de la région.

Thomas Cottin, président et fondateur de l'association Les Rires du Doubs, a voulu attirer des artistes amateurs ou professionnels dans un "marathon du rire" qui évolue durant quatre jours consécutifs dans quatre lieux différents à Besançon.

Les humoristes seront à retrouver au Chapelier, Les Fils de la Chimère, l'Underworld et le Ninkasi.

A travers ce format, Thomas Cotti a voulu "donner la possibilité aux spectateurs un large choix de dates", "proposer quatre lieux différents" ", "donner l’accès à la culture de façon gratuite (sortie au chapeau)" , "donner l'occasion à certains établissement de se démarquer et d'attirer un nouveau public" et faire connaître Besançon aux artistes venant se produire".

Pour rappel, ce marathon du rire se tient une semaine avant le Festival Drôlement Bien. "Une sorte de "Off d’Avignon" pour le président Cottin.

Zoom sur le programme