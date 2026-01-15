Jeudi 15 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Culture

"Les rires du Doubs" : des humoristes durant quatre jours à Besançon

Publié le 15/01/2026 - 17:01
Mis à jour le 15/01/2026 - 16:03

Trois soirées de stand up sont organisées les 14,15, 16 et 17 janvier 2026 afin de promouvoir des artistes de l'humour de la région. 

© Trois soirées de stand up sont organisées les 14,15 et 16 janvier 2026 afin de promouvoir des artistes de l'humour de la région. 
© Trois soirées de stand up sont organisées les 14,15 et 16 janvier 2026 afin de promouvoir des artistes de l'humour de la région. 

Thomas Cottin, président et fondateur de l'association Les Rires du Doubs, a voulu attirer des artistes amateurs ou professionnels dans un "marathon du rire" qui évolue durant quatre jours consécutifs dans quatre lieux différents à Besançon.

Les humoristes seront à retrouver au Chapelier, Les Fils de la Chimère, l'Underworld et le Ninkasi.

A travers ce format, Thomas Cotti a voulu "donner la possibilité aux spectateurs un large choix de dates", "proposer quatre lieux différents" ", "donner l’accès à la culture de façon gratuite (sortie au chapeau)" , "donner l'occasion à certains établissement de se démarquer et d'attirer un nouveau public" et  faire connaître Besançon aux artistes venant se produire".

Pour rappel, ce marathon du rire se tient une semaine avant le Festival Drôlement Bien. "Une sorte de "Off d’Avignon" pour le président Cottin.

Zoom sur le programme

© Trois soirées de stand up sont organisées les 14,15 et 16 janvier 2026 afin de promouvoir des artistes de l'humour de la région. 

© Trois soirées de stand up sont organisées les 14,15 et 16 janvier 2026 afin de promouvoir des artistes de l'humour de la région. 

© Le marathon du rire

les rires du doubs

Publié le 15 janvier à 17h01 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture

Les 2 Scènes : les temps forts de la programmation de début 2026

Avec la parution de son livret janvier-mars 2026, Les 2 Scènes dévoilent une programmation qui mêle théâtre, musique, cirque et rencontres publiques. Performances scéniques, créations contemporaines et temps d’échange avec les équipes artistiques rythment ce début d’année, affirmant la volonté des 2 Scènes de proposer une offre culturelle plurielle et accessible au plus grand nombre.

cinéma les 2 scènes spectacle théâtre théâtre ledoux visite
Publié le 11 janvier à 10h45 par Alexane
Besançon
Culture

Festival Drôlement Bien : les ”Magic Party” investiront la place Granvelle à Besançon…

À l’occasion de l’édition 2026 du festival Drôlement Bien, la place Granvelle deviendra le centre des soirées festives avec l’installation du Magic Mirror. Le festival annonce une série de rendez-vous nocturnes intitulés ”Magic Party”, organisés chaque soir à partir de 21h après les spectacles.

festival drolement bien fete magic mirror musique
Publié le 10 janvier à 11h00 par Alexane
Pontarlier
Culture Loisirs

Ciné, ski de fond, fondue… Les rendez-vous incontournables en janvier 2026 à Pontarlier

Janvier 2026 s’annonce riche en animations culturelles, conviviales et familiales à Pontarlier et alentours, avec des événements pour tous les publics : sorties cinéma, activités jeunes, moments gourmands et soirées sportives ou festives. Voici une sélection des rendez-vous de la communauté de communes du Grand Pontarlier.

cinéma disney fondue jeux vidéo réalité virtuelle ski de fond
Publié le 4 janvier à 12h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique Sport

Évènements à suivre en 2026 : quelques dates à retenir à Besançon…

C’est reparti pour une année… 2026 sera chargée en actualité notamment en raison des élections municipales qui se dérouleront au mois de mars. D’autres évènements, notamment dans les domaines de la culture et du sport, vont rythmer l’année à Besançon. On fait le point.

bien urbain festival de musique besançon franche-comté festival detonation festival drolement bien festival du bitume et des plumes foire comtoise handball municipale 2026
Publié le 1 janvier à 12h00 par Alexane
Besançon
Culture

Les visites guidées hivernales à découvrir dans le Grand Besançon

Pour son programme hivernal, l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon fait le plein de surprises et de nouveautés. De décembre à avril 2026, les guide-conférenciers vous invitent à la découverte des trésors cachés bisontins, entre patrimoine millénaire et expériences insolites. On fait le point sur les nouveautés à ne pas manquer. 

office du tourisme besancon visite guidée
Publié le 26 décembre 2025 à 14h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Sport

Les cuivres de l’Orchestre Victor Hugo s’invitent au prochain match de l’ESBF

Désireux de "porter la musique partout et pour tous", une partie de l’Orchestre Victor Hugo sera présente au palais des sports de Besançon le 3 janvier 2026 pour revisiter des musiques actuelles et populaires visant à soutenir les joueuses de l’ESBF, dans leur derby face à Dijon.

esbf handball musique orchestre victor hugo franche-comté
Publié le 25 décembre 2025 à 11h00 par Elodie Retrouvey

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Ligne des hirondelles : six excursions hivernales de Dole à Morez…
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Risque d’incendie et de panique : "les établissements recevant du public sont plutôt sécurisés au sein de notre département" (SDIS 25)
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos forfaits de ski à la Station de Métabief

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 7.52
partiellement nuageux
le 15/01 à 18h00
Vent
1.12 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
83 %
 