Les sorties ciné du mois de mars 2024

Cinéma Mégarama Beaux-arts Besançon

Avant-première : Il reste encore demain le 8 mars à 18h00 en VO

Que notre joie demeure le 16 mars à 18h00 en VF

Lundi PopCorn le lundi 11 mars à 20h00 avec le film Mad Max

Séance unique :

La force du destin - opéra - le 9 mars à 18h

Roméo et Juliette - opéra - le 23 mars à 17h55

Hate to love : nickelback - documentaire - le 27 mars à 19h

Cinéma Mégarama École-Valentin

Avant-première : Kung Fu Panda 4 le 17 mars à 11h00 et 13h45

Séance unique :

Jérémy Ferrari - Anesthésie générale - En direct au cinéma, le 10 mars à 17h00

Venise, de la lumiere en illusions... - le 25 mars à 14h30 et 18h30

Imaginary

Sortie de 6 mars

Une femme retourne dans la maison de son enfance. Elle découvre que l'ami imaginaire qu'elle a laissé derrière elle enfant est bien réel et il est très malheureux depuis qu'elle est partie.

Hors-saison

Sortie de 20 mars

Mathieu habite Paris, Alice vit dans une petite cité balnéaire dans l’ouest de la France. Il caresse la cinquantaine, c’est un acteur connu. Elle a dépassé la quarantaine, elle est professeure de piano. Ils se sont aimés il y a une quinzaine d’années. Puis séparés. Depuis, le temps est passé, chacun a suivi sa route et les plaies se sont refermées peu à peu. Quand Mathieu vient diluer sa mélancolie dans les bains à remous d’une thalasso, il retrouve Alice par hasard.

Mickey 17

Sortie de 27 mars

Mickey7 est un individu envoyé coloniser une planète gelée. A chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend. Après être mort à six reprises, Mickey7 commence à comprendre le but réel de sa mission.

Kung Fu Panda 4

Sortie de 27 mars

Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour … l’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix. Cela pose quelques problèmes évidents. Premièrement, Po maîtrise aussi bien le leadership spirituel que les régimes, et deuxièmement, il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion. Pire encore, il est question de l’apparition récente d’une sorcière aussi mal intentionnée que puissante, Caméléone, une lézarde minuscule qui peut se métamorphoser en n'importe quelle créature, et ce sans distinction de taille. Or Caméléone lorgne de ses petits yeux avides et perçants sur le bâton de sagesse de Po, à l’aide duquel elle espère bien pouvoir réinvoquer du royaume des esprits tous les maîtres maléfiques que notre guerrier dragon a vaincu. Po va devoir trouver de l’aide. Il va en trouver (ou pas ?) auprès de Zhen, une renarde corsac, voleuse aussi rusée que vive d'esprit, qui a le don d’irriter Po mais dont les compétences vont s’avérer précieuses. Afin de réussir à protéger la Vallée de la Paix des griffes reptiliennes de Caméléone, ce drôle de duo va devoir trouver un terrain d’entente. Ce sera l’occasion pour Po de découvrir que les héros ne sont pas toujours là où on les attend.

Cinéma Victor Hugo à Besançon

20.000 espèces d’abeilles

Sortie de 6 mars

Cocó, huit ans, a bien du mal à savoir qui elle est. Au cours d’un été passé parmi les ruches du Pays Basque, elle éveille sa singularité au sein des femmes de sa famille, elles-mêmes en proie au doute...

Les lueurs d’Aden

Sortie de 6 mars

Isra’a vit avec son mari Ahmed et ses trois enfants dans le vieux port de la ville d’Aden, au sud du Yémen. Leur vie quotidienne est rythmée par les effets de la guerre civile …

Inchallah un fils

Sortie de 6 mars

Jordanie, de nos jours. Après la mort soudaine de son mari, Nawal, 30 ans, doit se battre pour sa part d’héritage, afin de sauver sa fille et sa maison, dans une société où avoir un fils changerait la donne.

La mère de tous les mensonges

Sortie de 6 mars

Casablanca. La jeune cinéaste Asmae El Moudir cherche à démêler les mensonges qui se transmettent dans sa famille. Grâce à une maquette du quartier de son enfance et à des figurines de chacun de ses proches, elle rejoue sa propre histoire.

Les chroniques de Téhéran

Sortie de 13 mars

Neuf visages de la vie quotidienne à Téhéran.

La nouvelle femme

Sortie de 13 mars

En 1900, Lili d’Alengy, célèbre courtisane parisienne, a un secret honteux - sa fille Tina, née avec un handicap. Peu disposée à s’occuper d’une enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome. Elle y fait la connaissance de Maria Montessori…

Dans la peau de Blanche Houellebecq

Sortie de 13 mars

En Guadeloupe, Blanche Gardin préside un concours de sosie consacré à Michel Houellebecq. Michel s’y rend, mais des événements imprévus vont plonger notre duo au cœur d’une intrigue rocambolesque…

Bis repetita

Sortie de 20 mars

Delphine, prof de lettres désabusée, a un deal bien rôdé avec ses élèves : ils lui fichent une paix royale, elle leur distribue des 19/20. Mais la combine se retourne contre elle quand ses excellents résultats (fictifs) propulsent sa classe au championnat du monde de latin, à Naples.

La promesse verte

Sortie de 27 mars

Pour tenter de sauver son fils Martin injustement condamné à mort en Indonésie, Carole se lance dans un combat inégal contre les exploitants d’huile de palme responsables de la déforestation et contre les puissants lobbies industriels.