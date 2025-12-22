Les travaux sur les routes du Doubs (du 22 au 26 décembre 2025)

Voici le détail des travaux :
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Publié le 22/12/2025 - 08:19
Mis à jour le 22/12/2025 - 08:12
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 22 au vendredi 26 décembre 2025 sur les routes du département du Doubs.
Les préfets du Doubs et du Jura ont signé, vendredi 19 décembre 2025, un arrêté interdisant la circulation des poids lourds en transit sur la RN83 entre Besançon et Poligny. Une mesure qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et qui vise à réduire significativement le trafic de camions sur cet axe très fréquenté.
Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 22 au vendredi 26 décembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
La région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Voyageurs mettent un place un dispositif spécial pour les fêtes de fin d’année permettant d’accueillir de nombreux voyageurs. Près de 8000 places supplémentaires sont proposées dès ce samedi 20 décembre 2025.
Lors de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, le sénateur du Doubs Jean-François Longeot, président de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, a appelé le 15 décembre 2025 à un investissement massif dans les infrastructures de transport, notamment le réseau ferroviaire et plaide pour le retour du TGV Lyria Paris - Lausanne.
Tous les véhicules qui passeront au contrôle technique à partir du 1er janvier 2026 seront vérifiés afin de savoir s'ils sont dotés d'un airbag Takata classé "stop drive", qui implique de ne plus rouler, a indiqué le ministère des Transports, invitant les conducteurs à prendre les devants.
VIDÉO • L’association "À fond la transition" s’est mobilisée ce jeudi 11 décembre à 10h30 devant les locaux du conseil départemental du Doubs à Besançon pour lui offrir des cadeaux très particuliers : rétroviseurs, vitres de bus et de voitures brisées emballés… Ces morceaux proviennent de véhicules qui se sont aventurés sur la D141 au niveau du passage dit Sous les Roches Beure-Besançon.
Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
Benjamin Capelli, juriste pour l’UFC Que choisir Doubs - Territoire de Belfort à Besançon, a noté que 18% des TER empruntés sur son trajet quotidien sont en retard. Il relève également des incohérences sur les explications données par la SNCF… L’occasion de faire un point ce mois de décembre 2025 sur les droits des usagers.
La Dir-Est a annoncé la fermetutre de la voie des Mercureaux dans les deux sens de circualtion durant la nuit du 10 au 11 décembre 2025.
Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko pour Grand Besançon Métropole, a annoncé le 3 décembre 2025 son adhésion au programme international Sunflower – Hidden Disabilities, connu en France sous le nom ”Le Tournesol”. Ce dispositif permet aux personnes vivant avec un handicap invisible de signaler discrètement un besoin d’assistance grâce à un symbole facilement reconnaissable. Une première en France.
