L'ESBF prÃªte Juliette Mairot Ã  Palente BesanÃ§on Handball pour une saison

Nouveau rebondissement dans le collectif de Sébastien Mizoule et de Tom Garnier. La jeune demi-centre du centre de formation, Juliette Mairot, 19 ans, sera prêtée au club de Palente Besançon Handball pour la saison 2022 – 2023.

Petite sœur de Clarisse Mairot, Juliette a intégré le centre de formation lors de la dernière saison, lorsque sa sœur est passée joueuse professionnelle. Évoluant en Nationale 1, championnat dans lequel elle a montré ses performances, elle a pu parfois côtoyer l’équipe professionnelle, en Ligue et en EHF European League.

Juliette a démarré très tôt le handball à Marnay en Haute-Saône, avant d’intégrer l’ESBF. Elle part pour une nouvelle expérience qui se veut formatrice. "Je suis contente que le club m’offre l’opportunité de poursuivre mon aventure bisontine à un niveau supérieur à la N1", déclare Juliette Mairot. "La proximité de Palente, et leur montée en Division 2 va me faire réellement du bien. L’objectif que je me suis fixé c’est de progresser pour revenir dès l’année prochaine sur les terrains de l’ESBF."

À l'issue de la saison écoulée, le club Palente Besançon Handball (PBHB) a validé son accession en Division 2 de Ligue féminine de Handball.

Tom Garnier, le responsable du centre de formation, estime que ce nouveau challenge sera bénéfique pour Juliette Mairot pour acquérir de l'expérience mais aussi du temps de jeu. "La proximité entre les deux clubs lui permettra d’évoluer à un niveau de jeu plus élevé, tout en restant au contact de l’ESBF où elle continuera à travailler physiquement, individuellement et au contact de l’équipe professionnelle sur certaines séances…"