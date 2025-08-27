Mercredi 27 Août 2025
Franche-Comté
Transports

Lignes des Hirondelles : des temps de parcours plus longs et moins de trains dès octobre 2025

Publié le 27/08/2025 - 10:42
Mis à jour le 27/08/2025 - 10:27

Dans un communiqué du 19 août 2025, la Fédération national des associations d’usagers des transports de l’Arc Jurassien (Fnaut) alerte sur les modifications qui seront apportées dès le mois d’octobre prochain sur la ligne des Hirondelles. Des mesures qui d’après la fédération mettent la ligne "en grand danger". 

© Michel Faivre
© Michel Faivre

La Fnaut annonce avoir ainsi appris que la ligne subirait une augmentation du temps de parcours dès le 1er octobre 2025. "Elle sera de l'ordre de 6 à 9 minutes supplémentaires par train, cela implique un départ plus tôt depuis les gares situées entre Saint-Claude et La Chaumusse Fort du Plasne et un départ plus tardif de ces mêmes gares" ajoute la fédération.

Cet allongement s’accompagne également de suppressions de trains et de correspondances : 

  • Le train direct de 17h12 (au départ de la gare de Saint-Claude) est supprimé et remplacé les mercredis et vendredis par un autocar entre Saint-Claude et Andelot à 17h06. 
  • Le train de 04h43 au départ de Saint-Claude a destination de Mouchard, est remplacé par un autocar avec un départ à 05h06. 
  • Le TER prévue à 07h09 au départ de Andelot le samedi est remplacé par un autocar au départ de Mouchard à 07h30 vers Saint-Claude. 

La Fnaut note que ces remplacements auront pour conséquence de compliquer le retour des étudiants notamment le vendredi et ne permettent pas le transport de vélos. 

Un danger pour le tourisme et l'économie locale

Autre mesure, aucun train ne circulera entre 18h38 et 20h38 les mercredis et vendredis sur l'itinéraire Mouchard / Arc et Senans / Besançon-Viotte. Les voyageurs devront ainsi effectuer un détour par Dole-Ville, ce qui implique un détour de 45 min et la "perte des correspondances possibles à Besançon-Viotte vers Montbéliard-Ville, Belfort-Ville, Mulhouse-Ville (via la Gare TGV), ainsi que Le Valdahon mais aussi Morteau pour ne citer que ces localités".

La Fnaut alerte ainsi sur les conséquences pour la ville de Saint-Claude : "l'offre touristique, mais aussi l'attrait touristique de Saint-Claude sera une nouvelle fois fragilisé, cela signifie un temps limité pour les visites et les achats dans les commerces locaux". 

Des actions correctives demandées

À noter que selon la Fnaut, "ces mesures ne sont que les premières" puisque "les suivantes qui sont prévues en décembre 2025 feront augmenter le temps de parcours en train d'environ une heure".

Face à ces dernières décisions, la fédération appelle à la concertation de tous les acteurs :"État, Région, SNCF Réseau etc." pour que "des actions correctives et collectives de pérennisation de ce patrimoine soient entreprises".

arc jurassien fnaut ligne des hirondelles sncf train

Publié le 27 aout à 10h42 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

