Lundi 6 Octobre 2025
Courcelles-lès-Montbéliard
Faits Divers

L’incendie d’un véhicule se propage et détruit une maison à Courcelles-lès-Montbéliard

Publié le 06/10/2025 - 09:16
Mis à jour le 06/10/2025 - 08:47

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été sollicités peu après 17h30 le 5 octobre 2025 pour l’incendie d’un pavillon situé à Courcelles-lès-Montbéliard. 

© Élodie R.
© Élodie R.

À l’arrivée des secours sur les lieux, le pavillon d’une surface d’environ 100 m2 était déjà totalement embrasé en raison de la propagation d’un feu sur un véhicule léger stationné à proximité de l’habitation. Les occupants, eux, ont pu quitter les lieux avant l’arrivée des secours. 

Deux lances à incendie, dont une sur échelle aérienne, ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à préserver deux garages attenants, contenant plusieurs véhicules ainsi qu’une cuve de 1 500 litres de fioul. 

La locataire, une femme âgée de 71 ans, ainsi qu’un voisin âgé de 62 ans, ont été transportés au centre-hospitalier du Nord Franche-Comté après avoir inhalé des fumées.

Publié le 6 octobre à 09h16 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

