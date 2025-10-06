L’incendie d’un véhicule se propage et détruit une maison à Courcelles-lès-Montbéliard

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été sollicités peu après 17h30 le 5 octobre 2025 pour l’incendie d’un pavillon situé à Courcelles-lès-Montbéliard.

À l’arrivée des secours sur les lieux, le pavillon d’une surface d’environ 100 m2 était déjà totalement embrasé en raison de la propagation d’un feu sur un véhicule léger stationné à proximité de l’habitation. Les occupants, eux, ont pu quitter les lieux avant l’arrivée des secours.

Deux lances à incendie, dont une sur échelle aérienne, ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à préserver deux garages attenants, contenant plusieurs véhicules ainsi qu’une cuve de 1 500 litres de fioul.

La locataire, une femme âgée de 71 ans, ainsi qu’un voisin âgé de 62 ans, ont été transportés au centre-hospitalier du Nord Franche-Comté après avoir inhalé des fumées.