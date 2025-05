L’intersyndicale Femmes du Doubs appelle à la mobilisation ce samedi

Cet événement s’inscrit en soutien "aux personnes trans et aux différentes associations qui défendent leurs droits", précise l’intersyndicale qui note "que les lois LGBTIphobes reculent à l’échelle mondiale" et "constate aussi leur retour dans les pays où l’extrême-droite accède au pouvoir".

Elle relève également des discriminations en milieu professionnel : "Au travail, La LGBTIphobie est majoritairement le fait de collègues ou de supérieurs hiérarchiques et se caractérise par du harcèlement, du rejet, des blagues homophobes ou transphobes, des insultes jusqu’à des agressions physiques à l’encontre des LGBTQIA+.Cela démontre l’insuffisance, voire l’absence de prévention alors même que les employeurs ont l’obligation d’assurer la santé et la sécurité physique et mentale des travailleurs et travailleuses et de sanctionner les actes discriminatoires", précisent les syndicats.

Le départ de la marche aura lieu à la promenade Chamars à 14h00. Pour celle et ceux qui le souhaitent, un pique-nique est prévu à 13h00 au même endroit.