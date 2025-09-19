Vendredi 19 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture Evénements

Livres dans la boucle 2025... C'est parti !

Publié le 19/09/2025 - 16:53
Mis à jour le 19/09/2025 - 17:00

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
Pierre Diéterlé, auteur bisontin © Alexane Alfaro
Oriane Vatin, autrice bisontine © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
©
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
Anne Vignot © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
Anne Vignot et Aline Chassagne © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
L'espace détente de maCommune.info en partenariat avec Grand Besançon Métropole et Ici Besançon. © Alexane Alfaro
L'espace détente de maCommune.info en partenariat avec Grand Besançon Métropole et Ici Besançon. © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
1/28 - © Alexane Alfaro
2/28 - © Alexane Alfaro
3/28 - © Alexane Alfaro
4/28 - Pierre Diéterlé, auteur bisontin © Alexane Alfaro
5/28 - Oriane Vatin, autrice bisontine © Alexane Alfaro
6/28 - © Alexane Alfaro
7/28 - © Alexane Alfaro
8/28 - © Alexane Alfaro
9/28 - © Alexane Alfaro
10/28 - © Alexane Alfaro
11/28 - © Alexane Alfaro
12/28 - © Alexane Alfaro
13/28 - ©
14/28 - © Alexane Alfaro
15/28 - © Alexane Alfaro
16/28 - © Alexane Alfaro
17/28 - © Alexane Alfaro
18/28 - Anne Vignot © Alexane Alfaro
19/28 - © Alexane Alfaro
20/28 - Anne Vignot et Aline Chassagne © Alexane Alfaro
21/28 - © Alexane Alfaro
22/28 - © Alexane Alfaro
23/28 - © Alexane Alfaro
24/28 - © Alexane Alfaro
25/28 - © Alexane Alfaro
26/28 - L'espace détente de maCommune.info en partenariat avec Grand Besançon Métropole et Ici Besançon. © Alexane Alfaro
27/28 - L'espace détente de maCommune.info en partenariat avec Grand Besançon Métropole et Ici Besançon. © Alexane Alfaro
28/28 - © Alexane Alfaro

Dès avant l’ouverture, une file d’attente s’est formée devant l’entrée. Les premiers visiteurs se sont pressés pour découvrir les écrivain(e)s présents sur les stands des librairies bisontines : Grand Forum, La Maison de la presse et du livre, L’Intranquille, Mine de rien et Les Sandales d’Empédocle.

"Le festival est fondamental, nous avons une culture du livre ici à Besançon, on a des libraires indépendants, on a aussi un public amoureux de la lecture et de ce festival car il aime venir au contact des auteurs, il aime les écouter lire, il aime aussi l’hybridation dans laquelle on est avec de la danse, de la musique, c’est un grand moment de culture", a déclaré la maire de Besançon à notre micro.

Parmi les auteur(e)s locaux présents dès ce premier jour  et à la première heure figuraient notamment Pierre Diéterlé, venu présenter l’ouvrage co-écrit avec son père Jean-Charles, consacré aux commerces du centre-ville de 1950 aux années 2000, ainsi qu’Oriane Vatin avec Besançon de l’Occupation à la Libération 1940-1944 (voir diaporama).

Raphaël Enthoven absent du chapiteau : "C’est scandaleux !"

Si Raphaël Enthoven n’est plus exclu de l’événement, il n’a toutefois pas de place sous le chapiteau de Chamars, selon les informations recueillies sur place. Une habituée du festival, Michèle, s’est dite indignée par cette absence : "C’est scandaleux ! Je ne remettrai plus jamais les pieds ici ! J’étais venue pour m’excuser auprès de lui au nom de tous les habitants de Besançon", a-t-elle réagi auprès de nous, en colère.

Cette décision résulterait d’un accord entre l’éditeur du philosophe et les organisateurs de Livres dans la boucle, motivé par des raisons de sécurité. Raphaël Enthoven participera néanmoins, comme prévu, à un "grand entretien" ce samedi 20 septembre à 15h30 à l’auditorium du Conservatoire de Besançon. La rencontre est complète, les réservations étant closes.

Le festival se poursuit jusqu’au dimanche 21 septembre.
Programme détaillé jour par jour à retrouver sur maCommune.info.

anne vignot festival littéraire lecture livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven

Publié le 19 septembre à 16h53 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture

À peine inauguré, le centre de conservation et d’étude archéologique de Besançon s’ouvre exceptionnellement au public

Le nouveau centre de conservation et d’étude archéologique (CCEA) de Besançon a été inauguré ce mardi 16 septembre 2025 en présence du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Paul Mourier,de Christian Mourougane le président de l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) et de Jean-François Hébert, directeur général des patrimoine et de l’architecture du ministère de la Culture. 

Centre de conservation et d'étude archéologique inauguration journées européennes du patrimoine
Publié le 16 septembre à 17h41 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Les Archives départementales du Doubs ouvrent leurs portes pour les Journées européennes du Patrimoine

Les Archives départementales du Doubs participeront aux Journées européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2025, de 14h30 à 18h, avec un programme varié et gratuit, sans réservation. Situées à Besançon, elles rappellent leur mission première : ”collecter, conserver, traiter et communiquer à tous les archives produites par les administrations existantes, ou ayant existé, dans le département, ainsi que des archives privées présentant un intérêt pour l’histoire locale.”

archives départementales du doubs journées européennes du patrimoine
Publié le 16 septembre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture Jeunesse

Concours national étudiant de bande dessinée 2025 : le courage récompensé à Besançon

Chaque année depuis 21 ans, le concours national de bande dessinée organisé par les Crous sous l’égide du Cnous met en lumière la créativité des étudiants. Pour l’édition 2025, le thème imposé était ”Courage”, offrant libre cours à l’interprétation des étudiants et témoignant de la richesse de ce concours.

bande dessinée bd concours crous
Publié le 16 septembre à 09h57 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Culture Economie

La Rochère fête ses 550 ans avec un verre signé matali crasset

Installée à Passavant, en Haute-Saône, la verrerie La Rochère célèbre en 2025 ses 550 ans d’existence. À cette occasion, la plus ancienne verrerie encore en activité en Europe s’associe à la designeuse matali crasset pour créer un gobelet emblématique. Celui-ci met en lumière la goutte d’eau, élément central du projet.

anniversaire c'est nouveau ! design la rochere matali crasset verre
Publié le 16 septembre à 08h39 par Alexane
Besançon
Culture

Dernières chances de voir plusieurs expositions aux musées d’Art et du Temps de Besançon

Le mois de septembre 2025 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir plusieurs expositions qui quitteront bientôt la programmation des musées d’Art et du Temps de Besançon. On fait le point sur les expositions et visites à voir avant qu’il ne soit trop tard et sur les nouveautés. 

exposition musée musée des beaux-arts musée du temps visite
Publié le 16 septembre à 08h23 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Retrouvez maCommune.info aux Livres dans la boucle du 19 au 21 septembre à Besançon !

Cette année encore, maCommune.info sera au rendez-vous du festival Livres dans la boucle à Besançon. Du 19 au 21 septembre 2025, retrouvez son espace détente installé sous le grand chapiteau, en partenariat avec Grand Besançon Métropole, mais aussi Ici Besançon et Studiomaton. Au programme : dégustation de sirops Rième et photo souvenir !

espace détente ici besançon livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 macommune.info studiomaton
Publié le 19 septembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Culture

Une tribune contre la venue de l’auteur Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle à Besançon

Anne vignot, présidente de Grand Besançon Métropole avait annoncé le 4 septembre 2025 la déprogrammation de l’auteur Raphaël Enthoven au festival Livres dans la boucle. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Elle était finalement revenu sur sa décision quatre jours plus tard. Un revirement qui n’est pas du goût de 70 acteurs du monde littéraire, dont Paul Kawczak et Cathy Jurado, auteurs bisontins présents au festival. Voici leur tribune…

livres dans la boucle raphael enthoven tribune
Publié le 15 septembre à 17h01 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Sondage – Combien de livres lisez-vous par an ?

Selon une étude du Centre national du livre de 2023, les Français lisent en moyenne 22 livres par an, qu’ils soient au format papier ou numérique. Du 19 au 21 septembre, le festival littéraire Livres dans la Boucle revient à Besançon. L’occasion parfaite pour remplir sa bibliothèque de nouvelles lectures. Et vous, combien de livres (papier et numérique) lisez-vous en moyenne par an ? C’est notre sondage de la semaine !

lecture livres livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 salon livres dans la boucle sondage
Publié le 15 septembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture
Quoi de 9 ?

Les coups de cœur de l’équipe NG Productions

QUOI DE 9 ? • Chez NG Productions, on a la chance de voir une multitude de spectacles. Au-delà des chiffres et des plannings, il y a une équipe passionnée et des coups de cœur personnels ! Nous avons demandé à une partie de l’équipe de nous dévoiler les spectacles de la saison qu'ils attendent avec le plus d'impatience.

concert humour ng productions quoi de 9 spectacle
Publié le 15 septembre à 07h00 par Macommune.info

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 28.77
ciel dégagé
le 19/09 à 15h00
Vent
0.51 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
56 %
 