Livres dans la boucle 2025... C'est parti !

Dès avant l’ouverture, une file d’attente s’est formée devant l’entrée. Les premiers visiteurs se sont pressés pour découvrir les écrivain(e)s présents sur les stands des librairies bisontines : Grand Forum, La Maison de la presse et du livre, L’Intranquille, Mine de rien et Les Sandales d’Empédocle.

"Le festival est fondamental, nous avons une culture du livre ici à Besançon, on a des libraires indépendants, on a aussi un public amoureux de la lecture et de ce festival car il aime venir au contact des auteurs, il aime les écouter lire, il aime aussi l’hybridation dans laquelle on est avec de la danse, de la musique, c’est un grand moment de culture", a déclaré la maire de Besançon à notre micro.

Parmi les auteur(e)s locaux présents dès ce premier jour et à la première heure figuraient notamment Pierre Diéterlé, venu présenter l’ouvrage co-écrit avec son père Jean-Charles, consacré aux commerces du centre-ville de 1950 aux années 2000, ainsi qu’Oriane Vatin avec Besançon de l’Occupation à la Libération 1940-1944 (voir diaporama).

Raphaël Enthoven absent du chapiteau : "C’est scandaleux !"

Si Raphaël Enthoven n’est plus exclu de l’événement, il n’a toutefois pas de place sous le chapiteau de Chamars, selon les informations recueillies sur place. Une habituée du festival, Michèle, s’est dite indignée par cette absence : "C’est scandaleux ! Je ne remettrai plus jamais les pieds ici ! J’étais venue pour m’excuser auprès de lui au nom de tous les habitants de Besançon", a-t-elle réagi auprès de nous, en colère.

Cette décision résulterait d’un accord entre l’éditeur du philosophe et les organisateurs de Livres dans la boucle, motivé par des raisons de sécurité. Raphaël Enthoven participera néanmoins, comme prévu, à un "grand entretien" ce samedi 20 septembre à 15h30 à l’auditorium du Conservatoire de Besançon. La rencontre est complète, les réservations étant closes.

Le festival se poursuit jusqu’au dimanche 21 septembre.

Programme détaillé jour par jour à retrouver sur maCommune.info.