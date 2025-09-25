Jeudi 25 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
DOUBS (25)
Social

Loi Duplomb, Mercosur… Les agriculteurs du Doubs se préparent à une journée d’actions imminente à Besançon

Publié le 25/09/2025 - 10:31
Mis à jour le 25/09/2025 - 10:07

La FDSEA 25 et les Jeunes Agriculteurs du Doubs annoncent une journée de mobilisation vendredi 26 septembre 2025, afin de ”défendre notre agriculture” et d’”informer les citoyens”, selon leur communiqué publié cette semaine.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

L’organisation rappelle le contexte de leur action, marqué par la pétition contre la loi Duplomb notamment sur l’acétamipride (plus de 2 millions de signatures) et la signature par l’Union européenne de l’accord avec le Merocur. Pour les syndicats agricoles, ces évolutions fragilisent ”une nouvelle fois” l’agriculture française, en raison de ”distorsions de concurrence insupportables”.

Les représentants du secteur dénoncent le fait que ”les agriculteurs français subissent toujours plus de contraintes, de normes, de pressions, de contrôles et d’injonctions contradictoires”, alors que ”nous importons massivement des produits agricoles venus du monde entier qui ne respectent en rien les standards imposés en France”.

”N’importons pas l’agriculture que nous ne voulons pas !”

Le communiqué cite en particulier certains États du Mercosur, qui ”autorisent l’utilisation d’antibiotiques et d’hormones de croissance pour les animaux d’élevage, ainsi que de pesticides interdits en Europe”, avec des règles de bien-être animal jugées ”bien moins exigeantes que celles de l’Union européenne”.

Selon les syndicats, ces importations risquent d’entraîner ”un afflux de produits agricoles de basse qualité, à bas prix, venant concurrencer directement les productions françaises, fragiliser encore davantage nos exploitations et compromettre l’installation des jeunes agriculteurs”. Leur mot d’ordre est résumé ainsi : ”N’importons pas l’agriculture que nous ne voulons pas !”

Deux actions à Besançon

Deux actions sont prévues lors de cette journée. Une première intervention se tiendra à Carrefour Besançon Valentin, de 11 heures à 12 heures, avec une action d’étiquetage sur les produits importés du Mercosur, hors Union européenne, ou contenant de l’acétamipride. 

Puis, place du 8 Septembre à Besançon, de 12 heures à 14 heures, une action d’information et d’échanges avec le grand public aura lieu, comprenant des dégustations de viande et de fromages locaux.

L’objectif affiché est de ”sensibiliser les citoyens à la qualité de l’agriculture française, de rappeler l’importance du “consommer français” et d’envoyer un signal fort aux pouvoirs publics”. La FDSEA et les JA précisent enfin que cette journée de mobilisation ”constitue une première étape” et ”pourrait se prolonger à l’automne si aucune réponse concrète n’est apportée”.

agriculture jeunes agriculteurs loi duplomb manifestation mercosur mobilisation

Publié le 25 septembre à 10h31 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Social

Besançon
Social

Venue d’Enthoven à Besançon : privée de manifestation, l’Association France Palestine Solidarité rappelle le nom des journalistes tués à Gaza

Un arrêté préfectoral a été pris afin d’interdir de manifester sur le lieu où Raphaël Enthoven se produit lors du festival Livres dans la Boucle. Ce samedi 20 septembre 2025, l’Association France Palestine Solidarité a voulu agir autrement en lisant le nom des journalistes tués à Gaza et en diffusant des images d’enfants meurtris par le conflit.

livres dans la boucle raphael enthoven
Publié le 20 septembre à 17h58 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Social

Service civique : des jeunes recherchés en Bourgogne-Franche-Comté pour créer du lien avec les aînés

L’association nationale pour le développement du service civique solidarité seniors (AND-SC2S) de Bourgogne-Franche-Comté recrute des jeunes en Bourgogne-Franche-Comté. Actuellement 200 missions de service civique sont disponibles sur toute la région et d’ici l’été 2026, 290 missions seront lancées au total.

jeunes personnes âgées service civique
Publié le 13 septembre à 18h10 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades

Le Rotary club Besançon Boucle en partenariat avec Domergue Aviation renouvelle son opération solidaire “Avions de Rêves”, qui aura lieu le mercredi 17 septembre 2025 après-midi à l’aérodrome de Besançon la Vèze. En 2024, « les regards émerveillés et l’émotion des enfants avaient marqué les esprits et confirmé la nécessité de reconduire l’opération » ont confirmé les organisateurs de l’événement.

Avions de Rêves baptême de l'air Domergue Aviation enfants rotary club
Publié le 11 septembre à 08h21 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social

“Bloquons tout” : entre 2850 et 5.500 manifestants à Besançon et un deuxième rassemblement annoncé

Le mouvement ”Bloquons tout”, lancé ce mercredi 10 septembre à Besançon, a débuté dès 6h du matin au rond-point de Chalezeule, rassemblant plus de 250 manifestant(e)s. La journée s’est ensuite poursuivie avec différents blocages, assemblées générales et rassemblements. Dès 13h place de la Révolution à Besançon, ils étaient 5.500 à avoir pris part au mouvement selon la CGT, 2850 selon la police.

10 septembre blocage bloquons tout grève manifestation
Publié le 10 septembre à 15h31 par Alexane
Besançon
Education Social

“Bloquons tout !” : les AED du lycée Pergaud en grève, un internat fermé

Les assistants d’éducation (AED) du lycée Pergaud ont répondu à l’appel national à la grève et à la mobilisation du mercredi 10 septembre. Dans un communiqué de l’intersyndicale CGT Éducation, Snes-FSU et Sud Éducation, ils expliquent agir ”afin de dénoncer la casse sociale et le budget du gouvernement”.

10 septembre grève lycée pergaud manifestation
Publié le 10 septembre à 12h00 par Alexane
Besançon
Politique Social

10 septembre : pas de jour chômé et rémunéré pour les agents de la Ville de Besançon

Le 5 septembre dernier, l’intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, FO, SUD et UNSA avait interpellé la maire de Besançon pour lui demander une journée chômée et rémunérée pour tous les agents de la ville lors de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025. Une demande à laquelle Anne Vignot a répondu par la négative le 8 septembre 2025. Une réponse qui déçoit mais "ne surprend pas" les syndicats. 

10 septembre anne vignot cfdt CFTC cgt fo intersyndicale sud unsa
Publié le 9 septembre à 15h59 par Elodie Retrouvey

Avec le "bus Mes Tips Santé", la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

Une nouvelle enseigne déco vient d’ouvrir à la Galerie Chateaufarine de Besançon
Offre d'emploi

Abdessamad El Montassir expose au Frac Franche-Comté : vernissage le 16 octobre 2025 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

150 exposants au week-end gourmand du Chat Perché
Jeu-concours

Jeu-concours Livres dans la Boucle : découvrez les résultats

Fonds d’artichauts gratinés au Mont d’Or

Sondage

 10.44
couvert
le 25/09 à 09h00
Vent
2.38 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
93 %
 