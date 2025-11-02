Dimanche 2 Novembre 2025
Alerte Témoin
Franche-Comté
Culture

Ludivine Faivre sort son nouvel album "Emporte-moi"

Publié le 02/11/2025 - 10:00
Mis à jour le 30/10/2025 - 16:04

Connue sous le pseudo La Lue, Ludivine Faivre propose une nouvelle création qu’elle partage sur scène avec Benoit Chabod et Rémi Doubi. Son nouvel album "Emporte moi" est sorti le 17 octobre 2025.

© theGlint
© theGlint

Tout le monde la connaît sous le pseudo La Lue, mais pour son nouveau spectacle, elle a décidé de se révéler sous son vrai nom. Ludivine Faivre propose une nouvelle création qu’elle partage sur scène avec Benoit Chabod et Rémi Doubi.

""Emporte-moi", c’est plus qu’un concert, c’est un appel. Un appel à ressentir, à vibrer, à oser être soi. Des textes qui touchent, une énergie sincère, et une musique qui pulse au rythme de nos vies. Ici, on célèbre la joie, l’audace et l’instant présent. Laissez-vous emporter, laissez-vous surprendre", nous précise-t-on.

la lue ludivine faivre

Publié le 2 novembre à 10h00 par Hélène L.
