Ludivine Faivre sort son nouvel album "Emporte-moi"

Tout le monde la connaît sous le pseudo La Lue, mais pour son nouveau spectacle, elle a décidé de se révéler sous son vrai nom. Ludivine Faivre propose une nouvelle création qu’elle partage sur scène avec Benoit Chabod et Rémi Doubi.
""Emporte-moi", c’est plus qu’un concert, c’est un appel. Un appel à ressentir, à vibrer, à oser être soi. Des textes qui touchent, une énergie sincère, et une musique qui pulse au rythme de nos vies. Ici, on célèbre la joie, l’audace et l’instant présent. Laissez-vous emporter, laissez-vous surprendre", nous précise-t-on.