L’université lance une chaire de mécénat "Technologie pour la santé" 

L’ISIFC, école d’ingénieurs spécialistes du dispositif médical de l’Université Marie et Louis Pasteur met en place une chaire de mécénat "Technologie pour la santé" avec l’appui de la Fondation FC’Innov et grâce aux entreprises Statice et Dixi Medical, apprend-on ce mois de mai 2025.

Ce partenariat entre l’établissement d’enseignement supérieur et les entreprises partenaires vise à soutenir l’innovation et la formation sur une thématique commune.

Chaire "Technologie pour la Santé" a pour but de proposer "un espace unique visant à renforcer les liens entre l’enseignement supérieur et les acteurs industriels du secteur. Les entreprises STATICE, référence pour le développement et la production de dispositifs médicaux, et DIXI Medical, fabricant de dispositifs médicaux innovants, deviennent les premiers partenaires associés à cette initiative", explique l’université.

Une Chaire au service de l’innovation et de la formation

La création d’une Chaire de mécénat "Technologie pour la Santé" allie les expertises complémentaires des entreprises partenaires et de l’ISIFC autour d’une ambition commune, visant à répondre aux enjeux d’un secteur en pleine évolution. En se reposant sur l’écosystème créé dans ce cadre, la Chaire permettra de :

Concevoir des programmes de formation innovants en phase avec l’évolution des besoins du secteur,

Renforcer l’employabilité des étudiants et enrichir leur expérience académique,

Créer un espace de rencontre entre l’enseignement, la recherche et les professionnels du secteur,

Valoriser et dynamiser l’industrie du dispositif médical en France.

Des enjeux sur les dispositifs médicaux

Située à Besançon, au cœur d’un écosystème d’innovation en santé, l’ISIFC est la seule école française dédiée exclusivement au dispositif médical. Chaque année, elle forme 50 ingénieurs en génie biomédical, en étroite relation avec l’industrie, les établissements de soins et les laboratoires de recherche.

Pour répondre aux besoins des entreprises du secteur et à la demande de candidats toujours plus nombreux, l’ISIFC a emménagé fin 2024 dans un nouveau bâtiment dédié sur le campus de la Bouloie à Besançon, offrant un nouvel environnement de travail moderne et innovant à ses étudiants et de nouvelles perspectives de croissance de l’école. Ce déménagement permet également d’accompagner l’augmentation des effectifs en facilitant le recrutement de futurs ingénieurs.

L’ISIFC rejoint ainsi le nouvel épicentre de la recherche et de l’enseignement supérieur en Bourgogne-Franche-Comté dans le programme de transformation du campus Bouloie-Temis.

A propos de Statice

A propos de DIXI Medical

DIXI Medical, acteur majeur dans la fabrication de dispositifs médicaux implantables pour la neurochirurgie, s’est imposée comme une référence internationale dans le développement de solutions destinées aux professionnels de santé. Son ancrage dans le tissu industriel régional et son engagement dans la recherche appliquée font d’elle un partenaire stratégique pour cette Chaire. Leur engagement marque une étape clé dans le développement de nouvelles synergies entre l’industrie et la formation.

