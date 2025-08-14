Marcher pour la justice et la paix : de Besançon à Arc et Senans

Du 20 au 23 août 2025, Peuples solidaires Doubs organise pour la cinquième fois sa marche pour la justice et la paix, qui partira de Besançon pour se terminer à Arc et Senans. Lucile Garbagnati, présidente de l’association, nous a partagé des détails sur les étapes prévues.

Cette année encore, l'association Peuples solidaires Doubs propose sa marche solidaire, "Jai Jagat 2025 : pour une harmonie humaine et environnementale". Lucile Garbagnati souligne l’objectif de cette événement "l’idée est de montrer que la marche est un moyen d’action". Cette cinquième édition suit un parcours symbolique, reliant la Citadelle de Besançon à la Saline royale d’Arc et Senans, "de la guerre à l’industrie". Lucile explique : "ça pose la question de savoir si l’économie est factrice de guerre ou de paix."

Le déroulement de la marche

20 août : Besançon

La journée du mercredi 20 prévoit l’accueil des participants, avec une visite commentée de la Citadelle et du musée de la résistance et de la déportation. La soirée inaugurale comprendra projections, débats et témoignages sous l’intitulé "Marcher solitaire ou solidaire ?", en compagnie de Véronica Vélasquez d’Action Aid France. Lucile Garbagnati précise : "c’est l’idée qu’on passe de la recherche de soi à la lutte, au militantisme joyeux".

21 août : de Avanne à Quingey

Le jeudi 21 août, la marche débute à Avanne, et fait étape à Boussière, où est prévue une rencontre avec le maire et la première adjointe, sur le thème des épiceries participatives. La marche se poursuit ensuite jusqu’à Quingey, avec un focus sur le bien commun et les associations, en collaboration avec l’association Loup Solidaire, qui accueille les jeunes migrants.

22 août : de Quingey à Port Lesney

La marche continue vers Port Lesney le vendredi 22, mettant en avant le thème de la chanson engagée, avec des artistes tels que Georges Brassens, Jacques Brel, et Jean Ferrat. La présidente de l’association précise ce choix : "c’est vraiment intergénérationnel, ce sont des chansons qui ont bercé la jeunesse et l’âge adulte des vieilles générations, et qu’il faut faire découvrir aux jeunes générations".

23 août : de Port Lesney à la Saline royale d’Arc et Senans

La dernière étape se déroule le 23 août à la Saline royale, partenaire de l’association depuis 5 ans. Le programme inclut une visite de l’exposition-vente Art Haïtien, suivie d’un hommage aux victimes d’Hiroshima devant le gingko biloba planté l’an dernier.

Une exposition sur l’économie au féminin est finalement proposée, réalisée par Peuples solidaires Doubs et l’association pour le développement durable, mettant en lumière la création de coopératives féminines au Togo. La journée se conclura par un concert privé de l’orchestre français des jeunes.

Infos +

La marche pour la justice et la paix est ouverte à tous. Pour participer à la marche dans son entièreté ou seulement une étape, il est nécessaire de s’inscrire sur le site internet de l’association avant le 15 août au soir. Les informations concernant les activités et les lieux sont également disponibles sur le site internet.