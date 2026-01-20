Mardi 20 Janvier 2026
Grand Besançon Métropole
Culture

Mardis des rives : appel à candidatures pour l'édition 2026 dans le Grand Besançon

Publié le 20/01/2026 - 09:32
Mis à jour le 20/01/2026 - 09:20

Dans le cadre de l’édition 2026 des Mardis des rives (concerts gratuits en plein air les mardis soirs de juillet et août), Grand Besançon Métropole invite les ensembles et groupes musicaux du territoire à proposer leur participation.

© Salomé Fabre
© Grand Besançon Métropole
1/2 - © Salomé Fabre
2/2 - © Grand Besançon Métropole

Les conditions à remplir sont les suivantes :

  • Etre inscrit dans une démarche professionnelle,
  • Proposer un programme musical adapté au caractère festif et familial de la soirée,
  • Etre en mesure d’assurer un set d’une durée d’1h30 devant un public de 1 500 / 2 000 personnes.

Les propositions seront étudiées par Grand Besançon Métropole avec La Rodia, Scène de musiques actuelles de Besançon et Le Bastion. Une attention sera portée aux propositions participant au renouvellement de la scène musicale locale et favorisant la découverte de la création artistique du territoire.

Date de fin des candidatures : le 9 février 2026 à 23h59

Préparez votre candidature

Pour candidater, il vous sera demandé de présenter votre groupe, d’indiquer vos disponibilités les mardis de juillet et d’août, de renseigner vos propositions musicales (programme de morceaux envisagés pour une soirée Mardis des rives), les actualités du groupe, la structure porteuse et le montant proposé du contrat de cession.

Vous devrez également déposer certains fichiers.

  • Documents obligatoires : extrait(s) audio/vidéo (format : lien), une présentation du set envisagé pour une soirée Mardi des rives, fiche technique, photos.
  • Documents complémentaires : CV ou biographie des musiciens, revue de presse et autres éléments de communication, etc.

Formats des fichiers à déposer : seuls les formats png, gif, doc, odt, jpg, et pdf sont acceptés. Aussi, les extraits audio et/ou vidéo sont à transmettre uniquement par lien(s) à saisir dans les rubriques prévues à cet effet.

appel à candidature concert mardis des rives musique

Publié le 20 janvier à 09h32 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Belfort
Culture

Un petit coup de pouce pour le premier album de David Demange et Serge Kakudji…

Le contre-ténor Serge Kakudji et le guitariste David Demange lancent, lundi 19 janvier 2026, une campagne de financement participatif afin de soutenir la production de leur premier disque en duo, intitulé Mwezi Una Angara. Cette initiative vise à accompagner l’enregistrement et la fabrication de l’album, dont la sortie est prévue à l’automne 2026.

david demange financement participatif musique saline royale serge kakudji
Publié le 19 janvier à 17h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture

Une jeune auteure franc-comtoise transforme son vécu et ses blessures en livre

Originaire de Vaire, dans le Doubs, Célia Ardiet publiera prochainement en auto-édition La face cachée de la vérité, un ouvrage de témoignage consacré aux blessures invisibles, aux violences, aux silences et aux combats intérieurs que traversent de nombreux jeunes. À travers un récit écrit pendant plusieurs années, l’auteure met en mots des expériences marquées par la peur, la trahison et l’angoisse, mais aussi par la reconstruction et l’espoir, avec l’objectif de sensibiliser et de soutenir celles et ceux qui pourraient s’y reconnaître.

adolescence étudiante jeunesse livre psychologie violences
Publié le 18 janvier à 17h36 par Alexane
Besançon
Culture

“Quand les anges s’enmêlent… c’est le bordel !”, la pièce de théâtre d’une ex-entrepreneure de 57 ans à Besançon

À Besançon, la compagnie théâtrale fait son entrée sur la scène culturelle avec un projet à la fois personnel et professionnel. Fondée en avril 2024 par Delphine Doillon, ancienne entrepreneure devenue autrice-interprète, MD Prod porte une vision du théâtre qui entend ”divertir et faire réfléchir, faire rire et faire grandir.” À travers sa nouvelle création, la comédie Quand les anges s’enmêlent... c’est le bordel !, la fondatrice met en jeu un parcours de vie marqué par le choix et la reconversion. La grande première est annoncée le 21 février 2026 à Besançon...

comédie delphine doillon humour petit kursaal reconversion spectacle théâtre
Publié le 16 janvier à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture

Besançon d’Antan. Archives, cartes postales d’époque, anecdotes : un livre pour plonger en 1900…

À travers les 114 pages de l’ouvrage, le lecteur pourra scruter la ville de Besançon à travers des cartes postales d’époque, des archives municipales et départementales ainsi que des pièces de collections privées. Besançon d’Antan est disponible en librairie depuis le mois de septembre 2025…

Besançon Besançon d'Antan histoire livre
Publié le 15 janvier à 17h34 par Hélène L.
Besançon
Culture

Les 2 Scènes : les temps forts de la programmation de début 2026

Avec la parution de son livret janvier-mars 2026, Les 2 Scènes dévoilent une programmation qui mêle théâtre, musique, cirque et rencontres publiques. Performances scéniques, créations contemporaines et temps d’échange avec les équipes artistiques rythment ce début d’année, affirmant la volonté des 2 Scènes de proposer une offre culturelle plurielle et accessible au plus grand nombre.

cinéma les 2 scènes spectacle théâtre théâtre ledoux visite
Publié le 11 janvier à 10h45 par Alexane
Besançon
Culture

Festival Drôlement Bien : les ”Magic Party” investiront la place Granvelle à Besançon…

À l’occasion de l’édition 2026 du festival Drôlement Bien, la place Granvelle deviendra le centre des soirées festives avec l’installation du Magic Mirror. Le festival annonce une série de rendez-vous nocturnes intitulés ”Magic Party”, organisés chaque soir à partir de 21h après les spectacles.

festival drolement bien fete magic mirror musique
Publié le 10 janvier à 11h00 par Alexane

