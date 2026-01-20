Mardis des rives : appel à candidatures pour l'édition 2026 dans le Grand Besançon

Dans le cadre de l’édition 2026 des Mardis des rives (concerts gratuits en plein air les mardis soirs de juillet et août), Grand Besançon Métropole invite les ensembles et groupes musicaux du territoire à proposer leur participation.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

Etre inscrit dans une démarche professionnelle ,

, Proposer un programme musical adapté au caractère festif et familial de la soirée,

de la soirée, Etre en mesure d’assurer un set d’une durée d’1h30 devant un public de 1 500 / 2 000 personnes.

Les propositions seront étudiées par Grand Besançon Métropole avec La Rodia, Scène de musiques actuelles de Besançon et Le Bastion. Une attention sera portée aux propositions participant au renouvellement de la scène musicale locale et favorisant la découverte de la création artistique du territoire.

Date de fin des candidatures : le 9 février 2026 à 23h59

Préparez votre candidature

Pour candidater, il vous sera demandé de présenter votre groupe, d’indiquer vos disponibilités les mardis de juillet et d’août, de renseigner vos propositions musicales (programme de morceaux envisagés pour une soirée Mardis des rives), les actualités du groupe, la structure porteuse et le montant proposé du contrat de cession.

Vous devrez également déposer certains fichiers.

Documents obligatoires : extrait(s) audio/vidéo (format : lien), une présentation du set envisagé pour une soirée Mardi des rives, fiche technique, photos.

: extrait(s) audio/vidéo (format : lien), une présentation du set envisagé pour une soirée Mardi des rives, fiche technique, photos. Documents complémentaires : CV ou biographie des musiciens, revue de presse et autres éléments de communication, etc.

Formats des fichiers à déposer : seuls les formats png, gif, doc, odt, jpg, et pdf sont acceptés. Aussi, les extraits audio et/ou vidéo sont à transmettre uniquement par lien(s) à saisir dans les rubriques prévues à cet effet.