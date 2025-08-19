Mardis des rives : le concert prévu ce soir à Montferrand-le-Château est finalement annulé

Le concert du groupe Atouboudchant prévu dans le cadre des Mardis des Rives devait avoir lieu ce mardi 19 août 2025 à Montferrand-le-Château. Malheureusement, ce dernier est annulé en raison des orages annoncés dans la soirée.

"En raison des mauvaises conditions météorologiques annoncées pour ce soir sur le Grand Besançon, le concert du groupe Atouboudchan, qui devait avoir lieu à Montferrand-le-Château à partir de 18h45 dans le cadre du festival itinérant des Mardis des rives, est annulé" explique Grand Besançon Métropole dans son communiqué.

Par voie de conséquence, il en est de même pour la navette bus initialement prévue au départ de Besançon.

Le prochain et dernier rendez-vous des Mardis des rives 2025, est fixé au mardi 26 août 2025 à partir de 18h30 au parc de la Rhodiacéta pour la soirée de clôture.