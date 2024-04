Martial Côte-Colisson nous a quittés

Après avoir créé le Rassemblement du peuple franc-comtois en 1991, Martial avait rejoint en 1998 le Parti fédéraliste, alors créé et présidé par Jean-Philippe Allenbach, lequel était "Pour une France fédérale dans une Europe fédérale" et dont le siège national était à Besançon dans les actuels locaux du Mouvement Franche-Comté. Martial en devint le vice-président et il en fut l'un des éléments moteurs ainsi que l'un de ses candidats à de nombreuses élections locales et nationales.

Il était par ailleurs président de l'association « Les Amis de Couleur 3 », aujourd'hui toujours existante, et qui milite pour qu'on puisse recevoir en Franche-Comté les radio-TV suisses et notamment la radio suisse "Couleur 3". A cet égard, Il fut le "responsable technique" de la "retransmission pirate" de "Couleur 3" sur Besançon en février 1997 laquelle se termina devant le tribunal.

Adhérent du Mouvement Franche-Comté, dont il était un militant particulièrement actif et de grande valeur, il décida, lors de la fusion avec la Bourgogne, de « s'exiler » à Bruxelles car: « plutôt belge que bourguignon » et « plutôt vivre dans un système fédéraliste qui marche que dans un système centraliste qui ne marche pas »

A toute sa famille et notamment à sa fille Luce et à son fils Simon, le Mouvement Franche-Comté tient à adresser ses plus sincères condoléances.

(Communiqué)