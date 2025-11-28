Meilleurs marchés de Noël d’Europe 2026 : Montbéliard décroche la 9e place et devient numéro 1 en France

Les résultats du classement European Best Christmas Markets 2025 ont été dévoilés jeudi 27 novembre 2025, et Montbéliard se distingue une nouvelle fois. Organisé par European Best Destinations, en partenariat avec plus de 300 offices de tourisme européens, e palmarès récompense chaque année les marchés de Noël les plus attractifs du continent.

Pour cette édition, Craiova (Roumanie) prend la tête du Top 20, suivie de Zurich (Suisse) et de Riga (Lettonie). Lisboa, Debrecen, Govone & Asti, Valkenburg et Vienne complètent le classement avant Montbéliard, qui décroche la 9? place, juste devant Paris. La cité des Lumières devient ainsi le premier marché de Noël français du classement. Après une 8? place obtenue en 2024, Montbéliard reste donc solidement installée dans le haut du tableau.

Pour European Best Destinations "Montbéliard figure pour la quatrième fois dans notre Top 10 et conserve son titre de meilleur marché de Noël de France. La ville charme par ses illuminations, son ambiance chaleureuse et ses 140 chalets mêlant artisanat et gourmandises."

La municipalité salue également ce nouveau succès : "Merci aux plus de 38 000 personnes qui ont voté pour soutenir les Lumières de Noël : vous faites rayonner Montbéliard bien au-delà de nos frontières."