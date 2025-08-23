Samedi 23 Août 2025
Alerte Témoin
Franche-Comté
Nature

Météo : des températures un peu fraîches pour la saison mais un beau soleil attendu en Franche-Comté

Publié le 23/08/2025 - 08:06
Mis à jour le 21/08/2025 - 17:37

Après les orages de la semaine, ce sera le retour du beau temps pour ce wek-end des 23 et 24 août 2025 en Franche-Comté. Le soleil devrait globalement dominer le ciel franc-comtois mais les températures resteront encore un peu fraîches pour la saison selon les prévisions de Météo France. 

© Elodie R
© Elodie R

Samedi matin, le ciel devrait être "peu nuageux"selon Météo France pour l’ensemble de la Franche-Comté.

Côté températures, dans la matinée, Météo France prévoit 13°C à Pontarlier, 14°C à Morez, 16°C à Belfort et Besançon, 17°C à Vesoul et Dole et 18°C à Lons-le-Saunier. 

Dans l'après-midi, seul Pontarlier restera sous un ciel peu nuageux tendis que partout ailleurs les éclaircies se succéderont sur la région. 

Le thermomètre affichera 16°C Pontarlier, 17)C à Morez, 19°C à Belfort, 20°C à Besançon, 21°C à Lons et Vesoul et 22°C à Dole.

Dimanche matin, une fois de plus, le ciel sera "peu nuageux » pour l’ensemble de la Franche-Comté. 

Le mercure affichera 15°C à Pontarlier, 16°C à Morez, 17°C à Besançon et Belfort, 18°C à Lons-le-Saunier et Vesoul et 19°C à Dole.

Dans l’après-midi, le temps restera identique sauf à Besançon qui devrait profiter d’un temps ensoleillé. 

Côté température, Météo France prévoit 20°C à Poontarlier, Morez, Belfort, 22°C à Besançon et 23°C pour Vesoul et Lons et Dole.

Bon week-end !

été météo météo-france soleil

Publié le 23 aout à 08h06 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

