Météo : des températures un peu fraîches pour la saison mais un beau soleil attendu en Franche-Comté

Après les orages de la semaine, ce sera le retour du beau temps pour ce wek-end des 23 et 24 août 2025 en Franche-Comté. Le soleil devrait globalement dominer le ciel franc-comtois mais les températures resteront encore un peu fraîches pour la saison selon les prévisions de Météo France.

Samedi matin, le ciel devrait être "peu nuageux"selon Météo France pour l’ensemble de la Franche-Comté.

Côté températures, dans la matinée, Météo France prévoit 13°C à Pontarlier, 14°C à Morez, 16°C à Belfort et Besançon, 17°C à Vesoul et Dole et 18°C à Lons-le-Saunier.

Dans l'après-midi, seul Pontarlier restera sous un ciel peu nuageux tendis que partout ailleurs les éclaircies se succéderont sur la région.

Le thermomètre affichera 16°C Pontarlier, 17)C à Morez, 19°C à Belfort, 20°C à Besançon, 21°C à Lons et Vesoul et 22°C à Dole.

Dimanche matin, une fois de plus, le ciel sera "peu nuageux » pour l’ensemble de la Franche-Comté.

Le mercure affichera 15°C à Pontarlier, 16°C à Morez, 17°C à Besançon et Belfort, 18°C à Lons-le-Saunier et Vesoul et 19°C à Dole.

Dans l’après-midi, le temps restera identique sauf à Besançon qui devrait profiter d’un temps ensoleillé.

Côté température, Météo France prévoit 20°C à Poontarlier, Morez, Belfort, 22°C à Besançon et 23°C pour Vesoul et Lons et Dole.

Bon week-end !