Météo : des températures un peu fraîches pour la saison mais un beau soleil attendu en Franche-Comté

Samedi matin, le ciel devrait être "peu nuageux"selon Météo France pour l’ensemble de la Franche-Comté.
Côté températures, dans la matinée, Météo France prévoit 13°C à Pontarlier, 14°C à Morez, 16°C à Belfort et Besançon, 17°C à Vesoul et Dole et 18°C à Lons-le-Saunier.
Dans l'après-midi, seul Pontarlier restera sous un ciel peu nuageux tendis que partout ailleurs les éclaircies se succéderont sur la région.
Le thermomètre affichera 16°C Pontarlier, 17)C à Morez, 19°C à Belfort, 20°C à Besançon, 21°C à Lons et Vesoul et 22°C à Dole.
Dimanche matin, une fois de plus, le ciel sera "peu nuageux » pour l’ensemble de la Franche-Comté.
Le mercure affichera 15°C à Pontarlier, 16°C à Morez, 17°C à Besançon et Belfort, 18°C à Lons-le-Saunier et Vesoul et 19°C à Dole.
Dans l’après-midi, le temps restera identique sauf à Besançon qui devrait profiter d’un temps ensoleillé.
Côté température, Météo France prévoit 20°C à Poontarlier, Morez, Belfort, 22°C à Besançon et 23°C pour Vesoul et Lons et Dole.
Bon week-end !