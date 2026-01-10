Météo en Franche-Comté : un week-end marqué par la neige et les températures froides

Selon Météo-France, une perturbation hivernale restera présente sur la Franche-Comté samedi 10 janvier 2025, apportant des précipitations et un mercure nettement en dessous des normales saisonnières. Des chutes de neige sont attendues, parfois jusqu’en plaine, avec des limites pluie-neige basses en cours de journée. Les conditions s’adouciront légèrement dimanche mais l’ambiance restera fraîche et instable.

À Besançon, Météo-France anticipe samedi 10 janvier un temps froid avec neige et pluie mêlées, dans des températures maximales autour de 2 °C et une limite pluie-neige très basse, favorisant des précipitations blanches même en plaine. Dimanche, les éclaircies devraient se développer progressivement, avec des températures maximales proches de 4 °C, mais le temps restera frais et parfois nuageux.

Plus en altitude, Pontarlier connaîtra samedi des chutes de neige plus soutenues avec des températures qui pourraient rester négatives ou proches de 0 °C, même dans l’après-midi. Dimanche, la neige pourrait se poursuivre par intermittence ou alterner avec des flocons plus légers avant un ciel plus nuageux.

À Belfort, les conditions seront également hivernales samedi, avec des averses mêlant neige et pluie et des températures froides toute la journée. Dimanche, le temps restera froid et Météo-France prévoit un risque de verglas sur les routes, en particulier au réveil où les thermomètres pourraient descendre à -3 °C ou moins.

Pour Vesoul, Météo-France annonce aussi samedi des chutes de neige avec pluie mêlée, les températures maximales étant limitées à environ 3 °C. Dimanche pourrait voir une alternance de nuages et d’éclaircies, mais le thermomètre restera bas et les averses localisées ne sont pas exclues.

À Lons-le-Saunier, les prévisions indiquent samedi des précipitations sous forme de neige ou pluie-neige, avec des températures maximales faibles autour de 4 °C. Dimanche restera frais, avec des nuages souvent présents et un ciel voilé, bien que quelques éclaircies puissent apparaître.

Enfin, Dole doit s’attendre à un temps similaire à Lons-le-Saunier, avec de la neige mêlée à de la pluie samedi dans des températures proches de 3 °C l’après-midi, avant un dimanche plus sec et légèrement moins froid, mais encore marqué par des passages nuageux.