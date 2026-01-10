Samedi 10 Janvier 2026
Franche-Comté
Nature

Météo en Franche-Comté : un week-end marqué par la neige et les températures froides

Publié le 10/01/2026 - 08:30
Mis à jour le 09/01/2026 - 11:11

Selon Météo-France, une perturbation hivernale restera présente sur la Franche-Comté samedi 10 janvier 2025, apportant des précipitations et un mercure nettement en dessous des normales saisonnières. Des chutes de neige sont attendues, parfois jusqu’en plaine, avec des limites pluie-neige basses en cours de journée. Les conditions s’adouciront légèrement dimanche mais l’ambiance restera fraîche et instable.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

À Besançon, Météo-France anticipe samedi 10 janvier un temps froid avec neige et pluie mêlées, dans des températures maximales autour de 2 °C et une limite pluie-neige très basse, favorisant des précipitations blanches même en plaine. Dimanche, les éclaircies devraient se développer progressivement, avec des températures maximales proches de 4 °C, mais le temps restera frais et parfois nuageux.

Plus en altitude, Pontarlier connaîtra samedi des chutes de neige plus soutenues avec des températures qui pourraient rester négatives ou proches de 0 °C, même dans l’après-midi. Dimanche, la neige pourrait se poursuivre par intermittence ou alterner avec des flocons plus légers avant un ciel plus nuageux.

À Belfort, les conditions seront également hivernales samedi, avec des averses mêlant neige et pluie et des températures froides toute la journée. Dimanche, le temps restera froid et Météo-France prévoit un risque de verglas sur les routes, en particulier au réveil où les thermomètres pourraient descendre à -3 °C ou moins.

Pour Vesoul, Météo-France annonce aussi samedi des chutes de neige avec pluie mêlée, les températures maximales étant limitées à environ 3 °C. Dimanche pourrait voir une alternance de nuages et d’éclaircies, mais le thermomètre restera bas et les averses localisées ne sont pas exclues.

À Lons-le-Saunier, les prévisions indiquent samedi des précipitations sous forme de neige ou pluie-neige, avec des températures maximales faibles autour de 4 °C. Dimanche restera frais, avec des nuages souvent présents et un ciel voilé, bien que quelques éclaircies puissent apparaître.

Enfin, Dole doit s’attendre à un temps similaire à Lons-le-Saunier, avec de la neige mêlée à de la pluie samedi dans des températures proches de 3 °C l’après-midi, avant un dimanche plus sec et légèrement moins froid, mais encore marqué par des passages nuageux.

froid hiver météo-france neige pluie verglas

Publié le 10 janvier à 08h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

DOUBS (25)
Nature Transports

Vigilance orange neige-verglas : de fortes restrictions de circulation dans le Doubs jusqu’à lundi

Le département du Doubs est placé en vigilance orange pour un risque de neige et de verglas ce samedi 10 janvier 2026 depuis 6 heures, selon Météo-France. Face aux conditions de circulation jugées difficiles, le préfet du Doubs a décidé de mettre en place des restrictions importantes sur le réseau routier afin de limiter les risques d’accident.

Publié le 10 janvier à 07h56 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Info route : des conditions de circulation quasi normales ce vendredi dans le Doubs

L'arrivée de la pluie et la hausse des températures ayant réussi à éliminer une grande partie de la neige présente sur le Département, les conditions de circulation reviennent quasiment à la normale ce vendredi 9 janvier 2026 dans le Doubs à part dans le Haut-Doubs où du verglas nous est encore signalé.

département du doubs hiver info route météo pluie verglas
Publié le 9 janvier à 08h04 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Société

Vigilance hivernale : VNF appelle à la prudence face aux canaux gelés

Face à la baisse des températures et aux épisodes de gel observés dans la région, Voies navigables de France (VNF) lance un appel à la prudence jeudi 8 janvier 2026. L’établissement public alerte sur les dangers liés aux canaux, rivières et plans d’eau gelés, soulignant que ces situations peuvent présenter des risques graves, voire mortels.

neige verglas vnf voies navigables de france
Publié le 8 janvier à 11h30 par Alexane
JURA (39)
Faits Divers Nature

Lynx blessé par balle et “caillassé” par des chasseurs, le centre Athénas dépose plainte

Le 4 janvier 2026, le centre Athénas avait publié un coup de gueule sur sa page Facebook évoquant le "caillassage" d’un lynx par, selon lui, trois membres d’association communale de chasse agréée dont un président. Mercredi 7 janvier, le centre a confirmé être parvenu à capturer l’animal blessé notamment par des tirs illégaux. Une plainte a été déposée.

blessure par balle centre athénas chasseur lynx
Publié le 8 janvier à 10h30 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Neige et verglas : toute la Bourgogne-Franche-Comté placée en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé, une fois encore, l’ensemble des huit départements de la région Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune pour un risque de neige et de verglas. Cette vigilance concerne la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Territoire de Belfort et l’Yonne, et s’applique jusqu’au jeudi 8 janvier 2026 à 16 heures.

circulation météo-france neige préfet du doubs verglas vigilance jaune
Publié le 8 janvier à 09h01 par Alexane
Besançon
Nature Société

Déneigement : la Ville de Besançon rappelle les obligations et règles de bon sens

Avec l’épisode de neige, verglas et grand froid qui touche actuellement la ville de Besançon, la municipalité revient sur les dispositifs mis en place par la commune et le département et rappelle les principales obligations incombant aux particuliers comme aux professionnels afin de garantir la sécurité de toutes et tous. 

déneigement neige sécurité verglas viabilité hivernale
Publié le 7 janvier à 11h07 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Nature Transports

Inforoute : du verglas et des résidus neigeux signalés ce mardi matin dans le Doubs

Les conditions de circulation sont encore délicates ce mardi 6 janvier 2026 dans les trois secteurs du département du Doubs. La présence de verglas et de résidus neigeux sont encore signalés ce matin sur plusieurs chaussées d'après les informations communiquées par Inforoute25 ce matin. 

danger froid inforoute route verglas
Publié le 6 janvier à 08h28 par Elodie Retrouvey

