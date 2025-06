Météo : pluie et éclaircies pour ce week-end en Franche-Comté

Samedi matin, le ciel devrait être bien chargé avec de faibles averses présentent toute la matinée et sur tout le territoire franc-comtois. Les températures oscilleront entre 15°C pour Pontarlier, Morez et Belfort et au maximum 18°C pour Besançon, Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.

Dans l’après-midi, le temps s’arrange légèrement avec un ciel très nuageux exceptées pour le Haut-Doubs et Lons qui resteront sous la pluie. Du côté du mercure, pas de changement ou presque avec 15°C à Pontarlier et Morez, 17°C à Belfort, 19°C à Besançon, Vesoul et Lons et 20°C pour Dole.

Les rôles s’inversent dans la matinée de dimanche avec cette fois de faibles pluies ponctuées d’éclaircies, excepté dans le Haut Doubs et à Lons où le soleil transpercera un peu plus les nuages pour laisser un ciel peu nuageux selon Météo France. Côté températures, on attend 12°C à Morez et Pontarlier, 14°C à Belfort, 15°C à Besançon, 17°C à Vesoul et Lons et 18°C à Dole.

Dans l’après-midi, les choses s’arrangent un peu en prévision d’une belle semaine à venir puisque la pluie laissera peu à peu la place au soleil et à un ciel surtout peu nuageux. Cela ne se ressentira toutefois pas encore sur le mercure puisque Météo France annonce 14°C à Morez et Pontarlier, 16°C à Belfort, 17°C à Besançon, 19°C à Lons, 20°C à Vesoul et à Dole.

Bon week-end !