Météo : un beau soleil printanier pour ce premier week-end d'avril en Franche-Comté

Ce week-end des 5 et 6 avril 2025 sonne pleinement l'arrivée du printemps. Après une belle semaine en Franche-Comté, le soleil restera présent tout au long du week-end et sur l'ensemble de la région.

Samedi, côté ciel, pas de jaloux, le soleil brillera sur toute la région du matin jusqu'au soir. De quoi profiter pleinement de quelques activités de plein air puisque les températures seront elles-aussi très agréables pour un mois d'avril.

Du côté des températures, le matin, Météo France prévoit à 6°C à Pontarlier, 1°C à Morez, 8°C à Besançon et Dole, 9°C à Vesoul, 10°C à Belfort et 12°C à Lons-le-Saunier.

Dans l’après-midi, le mercure grimpera en flèche jusqu'à 18°C à Pontarlier, 19°C à Morez, 20°C à Belfort, 21°C à Besnaçon, Lons, 22°C à Dole et 23°C à Vesoul.

Dimanche, pas de changement côté ciel puisque le soleil restera présent une nouvelle fois tout au long de la journée et sur tout e la Franche-Comté. Du côté des températures en revanche ça baisse, avec une journée plus fraîche que la veille.

Dans la matinée, Météo France prévoit 7°C à Pontarlier et Morez, 8°C à Belfort, 9°C à Besançon et Lons, 10°C à Dole et 11°C à Vesoul.

Dans l’après-midi, le thermomètre affichera 13°C à Belfort, 14°C à Pontarlier, 15°C à Besançon, 16°C à Morez, 19°C Lons et Dole et 17°C à Vesoul.

Bon week-end !