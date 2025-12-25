Météo : un Noël sous le soleil en Franche-Comté

Dans la matinée du 25 décembre, le soleil brillera déjà fort, sauf peut-être à Pontarlier où quelques nuages seront encore présents dans le ciel. Mais cela n’empêchera pas les belles éclaircies. Du côté des températures, c’est à Belfort qu’il fera le plus froid avec -1°C attendu. Ailleurs, il fera 0°C à Morez, 1°C à Pontarlier, Besançon, Dole et Lons-le-Saunier et 2°C à Vesoul.
Dans l’après-midi, c’est cette fois toute la journée qui profitera d’un bel ensoleillement. Côté températures, Météo France prévoit 1°C à Belfort, 2°C à Morez, Lons et Vesoul et 3°C pour Besançon et Dole.
Joyeux Noël !