Météo : un Noël sous le soleil en Franche-Comté

D’après les prévisions de Météo France, la Franche-Comté bénéficiera d’une belle journée ensoleillée ce jeudi 25 décembre 2025. En revanche, la présence du soleil sur tout le territoire ne permettra pas au mercure de monter très haut. Il ne faudra donc pas oublier de s’habiller chaudement en cas de balade digestive.

Dans la matinée du 25 décembre, le soleil brillera déjà fort, sauf peut-être à Pontarlier où quelques nuages seront encore présents dans le ciel. Mais cela n’empêchera pas les belles éclaircies. Du côté des températures, c’est à Belfort qu’il fera le plus froid avec -1°C attendu. Ailleurs, il fera 0°C à Morez, 1°C à Pontarlier, Besançon, Dole et Lons-le-Saunier et 2°C à Vesoul.

Dans l’après-midi, c’est cette fois toute la journée qui profitera d’un bel ensoleillement. Côté températures, Météo France prévoit 1°C à Belfort, 2°C à Morez, Lons et Vesoul et 3°C pour Besançon et Dole.

Joyeux Noël !