Météo : un week-end ensoleillé et chaud en Franche-Comté

À l'image de la semaine qui vient de s'écouler, ce week-end du 16 et 17 août sera encore chaud et ensoleillé en Franche-Comté selon les prévisions de Météo France.

Samedi, côté ciel ce n’est pas compliqué, le soleil sera présent tout au long de la journée et dans tout le ciel de Franche-Comté.

Du côté des températures, il fera déjà chaud en matinée avec 24°C déjà attendus à Morez, Pontarlier, 25°C à Belfort, 26°C à Besançon, 27°C à Dole et Vesoul et 28°C à Lons-le-Saunier. Dans l’après-midi, le mercure continue de grimper avec 27°C pour Morez et Pontarlier, 28°C à Belfort, 31°C à Besançon et Vesoul et 32°C à Lons et Dole.

Même topo pour la journée de dimanche où il fera beau toute la journée. Les températures, en revanche, seront un peu moins chaudes que la veille.

Dans la matinée, Météo France prévoit 22°C à Pontarlier , Morez et Belfort, 24°C à Besançon, 25°C à Vesoul et Dole, et 26°C à Lons.

Dans l’après-midi, côté des températures, il devrait faire 25°C à Pontarlier, 26°C à Morez et Belfort, 28°C à Besançon, 29°C à Vesoul et Lons et 30°C à Dole.

Bon week-end !