Mobilisation à Besançon pour la journée internationale de la paix

Un rassemblement est organisé ce dimanche 21 septembre 2024 à 10h30 au parc des Glacis devant le monument aux morts à Besançon.

Selon la météo et le nombre de participant(e)s un cortège pourra manifester en empruntant la passerelle vers Battant, la rue Battant, le pont Battant, la Grande Rue et se terminera Place du 8 septembre.

Les thématiques mises en avant seront notamment :

"la demande que la France ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires adopté en 2017 par 122 états et ratifié à ce jour par 73 états

diminuer le budget de l'armement et le réarmement de la France dans un contexte d'austérité qui touche la santé, les retraites, les infrastructures, le logement, la recherche, la culture, la sécurité…

la condamnation du génocide en Palestine par Netanyau, recherché par la cour pénale internationale"

Les organisations suivantes appellent au rassemblement / manifestation du 21 septembre à Besançon : Mouvement de la Paix, Agir pour le Désarmement Nucléaire (ADN), MRAP, CGT, AGC !, FSU 25, PCF, Peuples solidaires, Palestine amitié, etc.