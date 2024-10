Mobilisation le 9 octobre à Besançon pour les retraités

Le 1er octobre devait être une journée d'action des retraité(e)s. Suite à la mobilisation interprofessionnelle décidée le même jour, il a été décidé nationalement de reporter l'action au 9 octobre.

La grogne de l’intersyndicale porte sur la question des pensions qui ne seront pas revalorisées en janvier 2025 : "Rappelons en effet que depuis janvier 2017, les pensions n’ont augmenté que de 13,6 % pour une inflation de 19,5 %. De plus, les retraités ont perdu l’équivalent de plus de 3 mois de pension et jusqu’à 4,5 mois pour celles et ceux qui ont subi l’augmentation de la CSG de 2018", écrivent dans un communiqué les syndicats.

Elle porte également sur d’accès au soins : "Nous sommes inquiets du fréquent oubli des personnes qui sont ou qui vont être à la retraite lors de la mise en place des complémentaires santé, alors que les dépenses de santé sont plus importantes pour les personnes âgées. Les tarifs des complémentaires santé, indispensables, si on veut se soigner du fait de l’insuffisance de la prise en charge par l’assurance-maladie, ne cessent d’augmenter, surtout pour les personnes à la retraite", précisent les syndicats.

Une mobilisation à Besançon

À Besançon, les organisations de retraité(e)s (CGT, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR) proposent une distribution de tracts alertant sur les problèmes d'accès aux soins, parfois de renoncement à ceux-ci en raison de l'augmentation des cotisations de mutuelles, et sur la préparation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

