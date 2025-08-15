Morbier en fête pour la 34e édition du concours du célèbre fromage

Ce vendredi 22 août 2025, la ville de Morbier accueille deux événements à ne pas manquer : l’inauguration du Sentier du Morbier et le concours du meilleur Morbier. Près de 3000 visiteurs sont attendus pour cette journée festive, qui met à l’honneur l’AOP éponyme de la ville avec plus de 40 exposants et diverses animations.

La journée débute dès 9h avec la Fête du Morbier, qui propose un marché artisanal de plus de 40 exposants, des démonstrations de fabrication de Morbier et des ateliers de dégustation… Les visiteurs pourront également assister à des animations avec des chiens de troupeau et de traîneau, ainsi qu’à un spectacle déambulatoire du Bazarophone Mobile. En soirée, la fête se poursuivra avec une Morbiflette géante et des croques morbier. Le programme complet est disponible en ligne.

La ville donne ensuite rendez-vous aux visiteurs pour l’inauguration officielle du Sentier du Morbier, qui se déroulera à 11h à la Fromagerie de la ville, en présence du maire, Philippe Huguenet, et du président du syndicat du Morbier, Joël Alpy. A travers le Haut-Jura, ce parcours gourmand plonge les visiteurs dans l’histoire et le savoir-faire de ce fromage emblématique.

Enfin, cette 34e édition accueille le concours interprofessionnel du Morbier, où 32 fromageries tenteront de remporter le titre de Meilleur Morbier de l’année 2025, sous le regard attentif d’un jury composé de 24 dégustateurs.

L’entrée et le stationnement sont gratuits.

Pour se rendre à la fête du morbier, l’adresse est la suivante : route des Préhez, Les Marais, Morbier.