Moto : un dernier tour de piste pour le pilote comtois Richard Vuillermet

Richard Vuillermet pilote de Courcelles dans l’association Montagne Family team, va engager pour 2026 une dernière grosse saison de Road races (course sur route) notamment cet été au Royaume-Uni avant de dire adieu à la compétition.

Le champion de France de la montagne 2015 continue sa progression en intégrant cette année, le team Wayne Bougeais racing qui le prend donc sous son aile pour plusieurs courses en Angleterre, Tchéquie et, surtout pour cet ultime passage sur l’île de Man, lors du Manx GP et Classic TT, tout juste 10 ans après sa première participation.

Avec son circuit (route) de 60 kilomètres, l’île de Man est composée de 262 virages que Richard parcourra lors de cinq courses sur trois machines différentes (400zxr kawasaki, zx6r kawasaki, et 750 zxr kawasaki) pour un total de plus de 1.600 kilomètres en 12 jours.

Après les résultats de sa dernière épreuve, Richard s’est dit "très confiant" en terminant 1er et second en 400 cm3 puis 1er et 3e en 750. Des résultats qui ont rendu le pilote optimiste pour lui permettre, peut-être, d’égaler ses meilleures places chez les Britanniques…