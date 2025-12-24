Neige et Verglas : 7 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Météo France a placé tous les départements de la Bourgogne-Franche-Comté à l’exception de la Haute-Saône en vigilance jaune pour un risque de neige et verglas à compter de ce mercredi 24 décembre 20h et ce jusqu’en début de matinée du jeudi 25 décembre 2025.

Les températures comprises entre -3°C à Maîche et jusqu’à 5°C à Lons-le-Saunier, sont ce jeudi accompagnées d’une bise qui rend l’air très frais ce mercredi.

Quelques flocons de neige sont notamment attendus dès l’après-midi notamment dans les hauteurs de Maîche, Valdahon ou encore Pontarlier.

Seon Météo France, ces chutes de neige remontent du Sud sur le département du Jura avec des cumuls de neige qui resteront faibles et de l’ordre de traces de 1 cm en plaine, jusqu’à 2 à 3 cm sur les plateaux.

Pour rappel, ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route. Alors en cas d’obligation de déplacement, il est important de :

Se munir d’équipements spéciaux ;

Respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation ;

Allumer les feux de croisement ou de brouillard ;

Utiliser les systèmes de ventilation et de dégivrage, afin de permettre le bon fonctionnement des essuie-glaces ;

Éviter les accélérations et les à-coups ;

Ne pas dépasser un véhicule de déneigement en action ;

Ne jamais faire tourner un moteur pour chauffer le véhicule s’il est bloqué par la neige : les gaz d’échappement peuvent provoquer des asphyxies ;

Prévoir un équipement minimum en cas d’immobilisation prolongée ;

Ne quitter le véhicule sous aucun prétexte sauf sur sollicitation des sauveteurs.

Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudent.