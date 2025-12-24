Mercredi 24 Décembre 2025
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Neige et Verglas : 7 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune

Publié le 24/12/2025 - 10:55
Mis à jour le 24/12/2025 - 10:43

Météo France a placé tous les départements de la Bourgogne-Franche-Comté à l’exception de la Haute-Saône en vigilance jaune pour un risque de neige et verglas à compter de ce mercredi 24 décembre 20h et ce jusqu’en début de matinée du jeudi 25 décembre 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les températures comprises entre -3°C à Maîche et jusqu’à 5°C à Lons-le-Saunier, sont ce jeudi accompagnées d’une bise qui rend l’air très frais ce mercredi. 

Quelques flocons de neige sont notamment attendus dès l’après-midi notamment dans les hauteurs de Maîche, Valdahon ou encore Pontarlier. 

Seon Météo France, ces chutes de neige remontent du Sud sur le département du Jura avec des cumuls de neige qui resteront faibles et de l’ordre de traces de 1 cm en plaine, jusqu’à 2 à 3 cm sur les plateaux.

Pour rappel, ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route. Alors en cas d’obligation de déplacement, il est important de :

  • Se munir d’équipements spéciaux ;
  • Respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation ;
  • Allumer les feux de croisement ou de brouillard ;
  • Utiliser les systèmes de ventilation et de dégivrage, afin de permettre le bon fonctionnement des essuie-glaces ;
  • Éviter les accélérations et les à-coups ;
  • Ne pas dépasser un véhicule de déneigement en action ;
  • Ne jamais faire tourner un moteur pour chauffer le véhicule s’il est bloqué par la neige : les gaz d’échappement peuvent provoquer des asphyxies ;
  • Prévoir un équipement minimum en cas d’immobilisation prolongée ;
  • Ne quitter le véhicule sous aucun prétexte sauf sur sollicitation des sauveteurs.

Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudent.

météo neige verglas vigilance jaune

Publié le 24 décembre à 10h55 par Elodie Retrouvey
Nature

DOUBS (25)
Nature

Souvenir, souvenir… À quand remonte le dernier Noël sous la neige à Besançon ?

Un Noël sous la neige à Besançon : l’image fait rêver, mais elle appartient désormais davantage aux souvenirs qu’à la réalité. En 2025, la capitale comtoise s’apprête à vivre son 15e Noël consécutif sans flocons. Une situation qui contraste fortement avec le Haut-Doubs, où la neige était bien au rendez-vous il y a encore un an. Ilyès Ghouil, fondateur de Météo franc-comtoise, fait le point sur cette évolution climatique locale.

ilyes ghouil météo météo franc-comtoise neige noël 2025
Publié le 21 décembre à 09h00 par Alexane
Franche-Comté
Nature

Météo en Franche-Comté : un week-end hivernal entre nuages, averses et températures fraîches

La région de Franche-Comté s’apprête à vivre un week-end typiquement hivernal les samedi 20 et dimanche 21 décembre 2025, avec des conditions météorologiques variables selon les zones. Selon les prévisions de Météo France, le ciel sera souvent nuageux, les températures resteront fraîches et quelques averses ou bruines sont possibles localement. 

froid hiver météo météo-france
Publié le 20 décembre à 09h00 par Alexane
Besançon
Nature

Dermatose nodulaire : expertises, échanges et éléments de réponses apportés ce lundi à Besançon

VIDÉOS • Environ 200 éleveurs se sont rendus à Micropolis Besançon pour assister à la première des deux réunions publiques organisée lundi 8 décembre 2025 par la préfecture edu Doubs concernant la dermatose nodulaire contagieuse. Pendant près de 3h, le préfet du Doubs Rémi Bastille, entouré du directeur de crise au ministère de l’Agriculture pour la DNC, Olivier Debaere et l’épidémiologiste Guillaume Gerbier ont répondu aux questions soulevées par les éleveurs et exposés leurs conclusions concernant le cas de Pouilley-Français. 

dermatose nodulaire épidémie expertise préfet du doubs questions-réponses réunion publique
Publié le 9 décembre à 15h25 par Elodie Retrouvey
Besançon
Nature Politique

Dermatose nodulaire : à Besançon, Genevard appelle à un strict respect du protocole sanitaire

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) pourrait tuer 10% des bovins en France si le strict protocole sanitaire en vigueur n'était pas respecté, a mis en garde samedi 6 décembre 2025 la ministre de l'Agriculture, venue défendre à Besançon le récent abattage d'un troupeau de 83 vaches dans le Doubs.

annie genevard dermatose nodulaire ministre de l'Agriculture vache visite
Publié le 7 décembre à 08h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Nature Politique

Dermatose nodulaire : la ministre de l’Agriculture Annie Genevard se rendra ce samedi à Besançon

Pour rappel, un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté dans le Doubs le 28 novembre 2025 dans une exploitation de Pouilley-Français. La ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est attendue ce samedi 6 décembre 2025 à Besançon pour faire un point sur la situation sanitaire dans le département à la préfecture du Doubs.

annie genevard dermatose nodulaire ministre de l'Agriculture prefecture du doubs
Publié le 6 décembre à 09h03 par Elodie Retrouvey
Pouilley-Français
Nature Société

Dermatose nodulaire à Pouilley-Français : trois bovins étaient infectés depuis trois semaines

A l'issue des opérations de dépeuplement qui se sont déroulées le 2 décembre 2025 dans une ferme à Pouiley-Français, les services de la préfecture du Doubs ont constaté la présence de nodules typiques de DNC sur quatre autres bovins. Explications.

abattage agriculture dermatose bovine prefecture du doubs vache
Publié le 4 décembre à 17h58 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

La LPO Bourgogne-Franche-Comté lance une campagne pour financer 420 nichoirs à effraies des clochers

À l’occasion du Giving Tuesday et à l’approche des fêtes de fin d’année, la Ligue de protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté (LPO BFC) a annoncé ce mois de décembre 2025 le lancement de sa première campagne de financement participatif. Objectif : récolter 15.000 € afin de protéger l’effraie des clochers, rapace nocturne emblématique mais aujourd’hui fragilisée. Selon la LPO, cette somme permettra de fabriquer et poser 420 nichoirs dans toute la région, planter 1.349 mètres de haies et organiser plus de 50 animations de sensibilisation.

animal chouette effraie des clochers financement participatif ligue de protection des oiseaux lpo préservation
Publié le 4 décembre à 09h52 par Alexane
Besançon
Nature Société

Dermatose nodulaire : les 83 vaches du cheptel de Pouilley-Français abattues. La préfecture du Doubs explique.

La secrétaire générale de la préfecture du Doubs, Nathalie Valleix, entourée de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ainsi que de la Direction départementale des territoires, a réuni la presse mardi 2 octobre 2025 à 17 h. Cette prise de parole intervenait après une journée de mobilisation d’agriculteurs au Gaec de Pouilley-Français, où 83 vaches ont été abattues en raison d’un cas confirmé de dermatose nodulaire contagieuse.

abattage agriculture dermatose bovine dermatose nodulaire préfet du doubs rémi bastille vache
Publié le 2 décembre à 18h06 par Alexane
Pouilley-Français
Nature Société

Dermatose nodulaire : Grangier interpelle Genevard sur la menace d’abattage à Pouilley-Français

Dans un courrier daté de ce mardi 2 décembre, la députée du Doubs Géraldine Grangier s’adresse à la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, pour dénoncer la ”situation extrêmement préoccupante” que traverse une famille d’exploitants agricoles à Pouilley-Français, et demander un traitement plus mesuré du dossier sanitaire.

abattage agriculture annie genevard dermatose bovine dermatose nodulaire géraldine grangier vache
Publié le 2 décembre à 15h15 par Alexane

