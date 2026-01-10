Neige et verglas dans le Doubs : la circulation fortement impactée, le match FCSM-Lens reporté

Météo-France a placé le département du Doubs en vigilance orange pour neige et verglas depuis 6 heures ce samedi 10 janvier 2026. Les prévisions annoncent des chutes de neige persistantes sur l’ensemble du département jusqu’au milieu de la nuit. On fait le point sur la circulation, le match au stade de Bonal et les prévisions.

Les cumuls attendus varient selon les secteurs : de 5 à 10 centimètres dans le nord de la Franche-Comté, et jusqu’à 15 à 20 centimètres dans le Haut-Doubs. Les précipitations devraient se poursuivre en seconde partie de nuit, mais de manière moins marquée.

Les conditions météorologiques dégradées ont entraîné de fortes perturbations sur le réseau routier. La circulation est actuellement très difficile sur la majorité des axes du département.

Un arrêté de la Zone de Défense et de Sécurité Est interdit la circulation à tous les véhicules sur l’autoroute A36 entre Besançon et Belfort jusqu’à nouvel ordre. Sur l’A36, le trafic reste également très difficile entre Clerval et Montbéliard. Les poids lourds sont immobilisés sur les aires de stockage et sur la bande d’arrêt d’urgence, notamment au niveau de l’aire d’Écot.

Le réseau routier secondaire est lui aussi fortement impacté, en particulier dans les secteurs de L’Isle-sur-le-Doubs, Baume-les-Dames et Maîche. La route départementale D683 est signalée comme difficilement praticable.

Face à cette situation, le préfet du Doubs appelle l’ensemble des automobilistes et des chauffeurs de poids lourds à faire preuve de la plus grande prudence et à respecter strictement les déviations et interdictions mises en place.

Le match FCSM-Lens reporté

En raison des conditions météorologiques et de circulation jugées particulièrement difficiles, et afin de préserver la sécurité des supporters, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a décidé de reporter la rencontre de football FCSM-Lens, initialement prévue ce soir à 21 heures au stade Bonal. La nouvelle date de la rencontre sera communiquée ultérieurement.