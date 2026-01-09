Neige et verglas : la Franche-Comté placée en vigilance orange samedi

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Météo-France a placé tous les départements de Franche-Comté en vigilance orange en raison d’un épisode de neige et de verglas attendu à partir du samedi 10 janvier 2026 à 6 heures.

L’arrivée de cet épisode hivernal est prévue dès la nuit de vendredi à samedi. "La limite pluie-neige s'abaisse progressivement, jusqu'à descendre entre 300 et 400 m d'altitude", indique le communiqué de la préfecture du Doubs.

Tout au long de la journée de samedi, la neige devrait tomber de manière continue, parfois soutenue : "des chutes de neige se produisent, avec des intensités atteignant parfois 1 à 3 cm en 1h".

Neige, vent et visibilité réduite

Les conditions météorologiques pourraient rapidement se dégrader, en raison de la nature de la neige et du vent. "Cette neige, de nature mouillée à humide, tombe en présence d'un vent soutenu ce qui peut conduire à de très mauvaises visibilités sur la route et à des congères sur le relief" .

Les précipitations devraient progressivement faiblir dans la nuit de samedi à dimanche. Toutefois, le refroidissement nocturne augmentera les risques de verglas : " Les températures deviennent nettement négatives en seconde partie de nuit de samedi à dimanche avec un risque de formation de verglas".

Des cumuls de neige importants selon l’altitude

Météo-France détaille les quantités de neige attendues selon les secteurs du département. "Sur l'ensemble de l'épisode, il est prévu les cumuls de neige suivants" :

En dessous de 300 m, il s'agit souvent de pluie et neige mêlées ou de neige humide avec une tenue très limitée sur les chaussées.

Entre 300 et 400 m, de 3 à 7 cm, localement 10 cm en se dirigeant vers le pays de Montbéliard.

Entre 400 et 500 m, 10 à 20 cm.

Au-dessus de 500 m, 20 à 40 cm.

Le bulletin précise que des chutes de neige dans des proportions importantes pour la région, sont donc attendues.

Des perturbations possibles sur les routes et les réseaux

Les autorités alertent sur les conséquences possibles de cet épisode. "Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau", notamment "en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés".

Il est également indiqué que "les risques d'accident sont accrus" et que "quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone".

Une attention particulière est demandée autour du stade Auguste Bonal à Montbéliard : "Une vigilance particulière est demandée aux abords du stade Auguste Bonal, avant et après le match de Coupe de France opposant le FC Sochaux-Montbéliard et le Racing-Club de Lens".

Recommandations à la population

Face à cette situation, plusieurs consignes sont diffusées. Les autorités recommandent notamment : "Je me tiens informé auprès des autorités" et "Je limite mes déplacements".

Pour les automobilistes, il est conseillé : "Pour la route, je munis mon véhicule d'équipements spéciaux, j’emporte des vivres et des couvertures". En cas de coupure d’électricité, la prudence est également de mise : "J’installe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison et n'utilise pas les chauffages à combustion en continu".

Où s’informer en temps réel

Pour suivre l’évolution de la situation, plusieurs sources officielles sont mises à disposition : les répondeurs de Météo-France (08 99 71 02 25), du service Vigilance Météo France (05 67 22 95 00) ainsi que les sites www.doubs.gouv.fr, https://meteofrance.com/ et www.inforoute25.fr.