Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Neige et verglas : toute la Bourgogne-Franche-Comté placée en vigilance jaune ce jeudi

Publié le 08/01/2026 - 09:01
Mis à jour le 08/01/2026 - 09:01

Météo-France a placé, une fois encore, l’ensemble des huit départements de la région Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune pour un risque de neige et de verglas. Cette vigilance concerne la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Territoire de Belfort et l’Yonne, et s’applique jusqu’au jeudi 8 janvier 2026 à 16 heures.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Dans le département du Doubs, la vigilance est effective depuis ce mercredi 7 janvier 2026 à partir de 16 heures. Comme les prévisions de Météo-France l'avaient indiqué, des précipitations neigeuses ainsi que des pluies sur sols gelés ont été observées cette nuit et ce matin de jeudi. Ces conditions météorologiques sont susceptibles d’entraîner des phénomènes glissants sur l’ensemble du réseau routier. Localement, des cumuls de neige pouvant atteindre jusqu’à 5 centimètres sont annoncés.

Face à cette situation, le préfet du Doubs notamment, appelle à la prudence et rappelle les principaux conseils de comportement à adopter. Il est recommandé de limiter autant que possible les déplacements, les conditions de circulation pouvant devenir difficiles. Les automobilistes sont invités à réduire leur vitesse, à augmenter les distances de sécurité et à vérifier que leurs véhicules sont équipés de dispositifs adaptés aux conditions hivernales.

"Les services chargés de la gestion et de l’entretien des routes sont mobilisés et interviennent sur le terrain tout au long de cet épisode neigeux", assure la préfecture. Les autorités appellent les usagers à la plus grande vigilance à l’approche des agents en intervention et à respecter strictement les distances de sécurité pour garantir la sécurité de tous.

Pour suivre l’évolution de la situation et s’informer en temps réel, il est possible de consulter les sites de Météo-France, des conseils départementaux, ainsi que le site national d’information sur le trafic Bison Futé.

circulation météo-france neige préfet du doubs verglas vigilance jaune

Publié le 8 janvier à 09h01 par Alexane
